Die Dividende von AT&T ist trotz sinkender Gewinne sicher – hier ist der Grund dafür

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

AT&T (WKN: A0HL9Z) hat soeben die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlicht. Es überrascht nicht, dass COVID-19 zu einem Rückgang der bereinigten Gewinne um fast 7 % gegenüber dem Vorjahresniveau beigetragen hat. Doch das Unternehmen hat seinen 5G-Dienst landesweit gestartet, was die von der Pandemie oder Quartalsberichten kommenden schlechten Nachrichten ausgleichen könnte.

Wenn man sich jedoch den Gewinnbericht genau ansieht, stellt man fest, dass der Nettogewinn in den letzten sechs Monaten nicht mit den Dividendenzahlungen Schritt gehalten hat. Zum Glück für AT&T-Investoren hat sich das Unternehmen mit diesem Problem befasst, und einkommensorientierte Investoren sollten sich um die Dividende keine Sorgen machen.

Warum die Dividende einige Investoren beunruhigen könnte

In den vergangenen sechs Monaten hat AT&T ein Nettoeinkommen von 6,526 Milliarden Dollar erzielt. Das ist deutlich niedriger als die 8,322 Milliarden Dollar, die in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 erwirtschaftet wurden. Bedauerlicherweise beliefen sich die Dividendenausgaben für die ersten sechs Monate des Jahres 2020 auf 7,474 Milliarden Dollar, fast 1 Milliarde Dollar mehr als der Reingewinn im bisherigen Jahresverlauf. Damit liegt die Ausschüttungsquote, das heißt der Prozentsatz des Nettogewinns, der auf die Dividende entfällt, bei deutlich über 100 %.

Auf den ersten Blick ist dies aus vielen Gründen besorgniserregend. Die 5G-Umstellung und die Akquisitionen der letzten Jahre haben das Unternehmen mit hohen Kosten konfrontiert. Aus diesem Grund weist AT&T heute langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von fast 153,4 Milliarden Dollar auf. Zieht man die Verbindlichkeiten von den Vermögenswerten ab, so verbleibt dem Unternehmen ein Eigenkapital von knapp 193,5 Milliarden Dollar. Dies kommt zu der bereits hohen Schuldenlast noch hinzu.

Darüber hinaus ist AT&T aufgrund der seit 1985 jedes Jahr vorgenommenen Auszahlungserhöhungen ein Dividendenaristokrat. Dies hat zu einem langfristigen Trend steigender Dividenden und einem stagnierenden Aktienkurswachstum beigetragen. Somit beträgt die jährliche Dividende von 2,08 Dollar pro Aktie nun etwa 7 %.

Während dies für einkommensorientierte Investoren attraktiv ist, sieht sich AT&T auch einem enormen Druck ausgesetzt, die Dividendenerhöhungen fortzusetzen. Zahlreiche Fonds und Investoren halten AT&T-Aktien aufgrund des Status als Dividendenaristokrat. Wenn sich diese Aktionäre zum Verkauf entscheiden, könnte es Jahre dauern, bis sich die AT&T-Aktie wieder erholt.

Wie AT&T weiterhin Dividenden zahlen kann

Aktionäre, die nur auf den Nettogewinn schauen, vergessen jedoch oft einen Faktor – die Abschreibungen. Diese nicht zahlungswirksame Aufwendung verschleiert den wahren Cashflow des Unternehmens erheblich. Allein die Abschreibungen beliefen sich in der ersten Hälfte des Jahres 2020 auf mehr als 14,5 Milliarden Dollar. Ausgeschlossen davon sind andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen. Darüber hinaus meldete AT&T selbst nach Berücksichtigung der beträchtlichen Investitionskosten für den Aufbau des 5G-Netzes einen Free Cashflow von 11,493 Milliarden Dollar für die ersten sechs Monate des Jahres 2020.

Dies liegt deutlich unter dem Free Cashflow für das erste Halbjahr 2019. Dennoch verfügt AT&T damit über mehr als genug Barmittel, um die Ausgaben für die Dividende in Höhe von 7,474 Milliarden US-Dollar zu decken.

Tatsächlich hat AT&T seine Verpflichtung zur Dividende in den jeweiligen Telefonkonferenzen für das erste und zweite Quartal deutlich gemacht. Der CFO von AT&T, John Stephens, setzte das Ziel einer Dividendenausschüttungsquote (gemessen am Free Cashflow) im „60-%-Bereich“ bis zum Jahresende. Zu Beginn des Jahres schloss das Unternehmen auch einen Kreditvertrag über 5,5 Milliarden Dollar ab, um die Cash-Position des Unternehmens zu stärken.

Obwohl Analysten für das Jahr einen Gewinnrückgang von 10,9 % vorhersagen, schätzen sie, dass die Gewinne im Geschäftsjahr 2021 um 2,5 % steigen werden. Solch ein schwächelndes Wachstum wird AT&T-Investoren gewiss nicht zu Millionären machen. Doch es sollte genug zusätzlichen Cashflow generieren, um dividendenorientierte Investoren zu beruhigen.

Das Unternehmen sieht sich auch dem Druck von Elliott Management ausgesetzt, das AT&T-Aktien im Wert von 3,2 Milliarden Dollar besitzt. Elliott hat das Unternehmen gedrängt, Akquisitionen auszusetzen und einige Geschäfte zu verkaufen, um die Dividende zu schützen. AT&T ging so weit, im März Aktienrückkäufe auszusetzen, entgegen der Empfehlung von Elliott. Möglicherweise hat jedoch die Pandemie die Entscheidung angetrieben, die Rückkäufe zu stoppen.

AT&T steht vor enormen Herausforderungen. COVID-19 wird wahrscheinlich kurzfristig die Einnahmen und Gewinne verringern. Längerfristig wird sich der Fokus dieser Telekommunikationsaktie wieder auf den Erfolg von 5G und seine Investitionen in DirecTV und WarnerMedia verlagern. Dies setzt natürlich voraus, dass diese beiden Tochtergesellschaften nicht veräußert werden.

Einkommensorientierte Investoren haben jedoch weniger Sorgen. Anstatt sich der Dividendenausschüttungsquote zu widmen, wie sie es für die meisten Aktien tun würden, müssen die Aktionäre den Free Cashflow von AT&T im Auge behalten. Solange der Free Cashflow deutlich über den Dividendenkosten liegt, werden die Anleger im Jahr 2020 wahrscheinlich eine Erhöhung der Ausschüttung und in den kommenden Jahren weitere Steigerungen erleben.

The post Die Dividende von AT&T ist trotz sinkender Gewinne sicher – hier ist der Grund dafür appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Will Healy besitzt Aktien von AT&T. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Will Healy auf Englisch verfasst und wurde am 24.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020