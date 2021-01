Dividende, Wachstum, günstige Bewertung? Diese DAX-Aktie bietet alles!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Selbst Foolishe Investoren suchen häufig nach einer Art Heiligem Gral. Sprich einer Aktie, die Dividende, Wachstum und eine günstige Bewertung bieten kann. In der Regel müssen wir uns als Investoren jedoch entscheiden: Alles zusammen ist schließlich eher selten möglich.

Eine DAX-Aktie bietet jedoch alle drei Faktoren und könnte sogar mit einem defensiven Geschäftsmodell und einer aristokratischen Dividende überzeugen. Viele Investoren wissen inzwischen: Es handelt sich dabei um die Aktie von Fresenius (WKN: 578560).

Lass uns im Folgenden trotzdem einmal schauen, welche Ausgangslage du dabei berücksichtigen kannst. Beziehungsweise, wo es potenziell am ehesten Abstriche zu machen gilt. Trotzdem könnte der Gesamtmix weiterhin attraktiv sein.

Fresenius-Aktie: Wachstum!

Fangen wir mit der womöglich wichtigsten Neuigkeit dieser Tage an: dem Wachstum. Auch im letzten Geschäftsjahr 2020, beziehungsweise zumindest den ersten neun Monaten, blieb der DAX-Gesundheitskonzern umsatzseitig auf Wachstumskurs. Die Erlöse kletterten im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Konzernergebnis gab jedoch nach, damit stagnierte die Fresenius-Aktie vom Grundsatz her.

Damit könnte im Jahr 2021 Schluss sein: Das Management hinter der Fresenius-Aktie hat für die kommenden zwölf Monate in Aussicht gestellt, dass auch ein Ergebniswachstum wieder anvisiert werden soll. Nach einer Phase mit drei Geschäftsjahren der Stagnation könnte das wieder eine Neubewertung auslösen. Apropos Neubewertung: Auch die fundamentale Ausgangslage spräche dafür, dass die Fresenius-Aktie viel Potenzial besitzt, wenn das Wachstum wieder zurückkehrt.

Die günstige Bewertung im Blick

Das heißt, wir richten im Folgenden unseren Blick auf die fundamentale Bewertung. Im Geschäftsjahr 2019 kam die Fresenius-Aktie auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 3,38 Euro. Wenn wir die operative Entwicklung der ersten neun Monate fortschreiben, so könnte der Wert in 2020 bei ca. 3,20 Euro liegen. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 38,85 Euro (12.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen) läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 12,1. Das sieht vergleichsweise preiswert aus.

Der zuletzt ausgewiesene Jahresumsatz von 63,52 Euro dürfte sogar noch gesteigert werden können. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 0,6 bleibt die Fresenius-Aktie auch aus diesem Blickwinkel definitiv preiswert. Eine Value-Aktie mit Wachstumsambitionen könnte hier daher durchaus vorhanden sein.

Abstriche: Bei der Dividende!

Wenn es einen Aspekt gibt, wo wir als Foolishe Investoren womöglich Abstriche hinnehmen müssen, dann ist es quantitativ bei der Dividende. Wobei auch das durch viel Qualität ausgeglichen wird. Die Fresenius-Aktie ist schließlich ein Dividendenaristokrat und besitzt lediglich ein Ausschüttungsverhältnis von 25 %. Zudem ist die Dividende zuletzt sogar um 5 % erhöht worden. Das zeigt, dass Dividendenqualität durchaus vorhanden ist.

Allerdings hat der DAX-Gesundheitskonzern im letzten Jahr lediglich 0,84 Euro je Aktie ausbezahlt. Eine Dividende, die bei dem aktuellen Aktienkurs lediglich einer Dividendenrendite von 2,16 % entsprechen würde. Bei Dividendenaristokraten existieren natürlich höhere Ausschütter. Trotzdem zeigt sich auch hier insgesamt eine günstige Bewertung und eine Menge Ausschüttungspotenzial.

DAX-Aktie mit Wachstum, günstiger Bewertung & Dividende!

Die Fresenius-Aktie könnte daher ein Kompromiss vieler attraktiver Komponenten sein. Das Management hat eine solide Wachstumsmöglichkeit in Aussicht gestellt. Die fundamentale Bewertung ist preiswert. Die Dividende hingegen womöglich quantitativ ein Kompromiss. Dafür besitzt die Ausschüttung jedoch eine Menge Qualität.

Das heißt: Die Fresenius-Aktie könnte viele Investoren zufriedenstellen. Foolishe Investoren auf der Suche nach einem solchen Gesamtmix könnten hier daher durchaus einen näheren Blick riskieren.

The post Dividende, Wachstum, günstige Bewertung? Diese DAX-Aktie bietet alles! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Fresenius. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

