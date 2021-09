Diversity Week bei der Interhyp Gruppe - eine Woche im Zeichen der Vielfalt

München (ots) -- Interhyp hat 2021 die Charta der Vielfalt unterzeichnet und verpflichtet sich dazu, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist.- Das Unternehmen ermutigt Mitarbeitende zu einer genderneutralen Sprache.- Mitarbeitende haben ein LGBT*IQ- und ein Frauennetzwerk gegründet.Mit der Diversity Week steht die kommende Woche bei der Interhyp Gruppe, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen, im Zeichen der Vielfalt. Vom 4. Oktober bis zum 8. Oktober rückt an jedem der Tage eine Diversity Dimension in den Vordergrund. "Als Arbeitgeber wollen wir ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeitende sie selbst sein können. Jeder und jede von uns tritt täglich an, um das beste Kundenerlebnis auf dem Markt zu schaffen. Dabei spielt es keine Rolle, wie man lebt. Je unterschiedlicher die Perspektiven, desto besser", sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe."Im Rahmen der Diversity Week sprechen wir eine Woche lang mit internen und externen Referentinnen und Referenten über Vielfalt im Unternehmen. Dieses Mal stehen die Dimensionen Alter, Gender, Nationalität, Menschen mit Schwerbehinderung und Sexualität auf der Agenda", sagt Olaf Christiansen, Managing Director Human Resources. Er ergänzt: "Diversity ist bei uns mehr als Unternehmenslogo in Regenbogenfarben. Wir wollen Vielfalt nachhaltig im Unternehmen verankern. Deshalb ist unser Vorstandsvorsitzender Jörg Utecht Schirmherr und unsere Vorständin Mirjam Mohr spricht mit den Mitarbeitenden in einem Live Talk über ihre Erfahrungen als Frau in verschiedenen beruflichen Rollen und Positionen."Darüber hinaus halten externe Gäste Impulsvorträge: Dabei ist unter anderem Jung-Gründerin Katharina Mayer, CEO des sozialen Startups Kuchentratsch. Das Unternehmen vertreibt seit 2015 deutschlandweit von Seniorinnen und Senioren gebackene Kuchen und beweist, dass unternehmerisches Handeln mit gesellschaftlicher Wirkung Hand in Hand gehen kann. Die Psychologin Daniela Philipps sensibilisiert in ihrem Vortrag zum Umgang mit Stereotypen. Auch Mitarbeitende des Unternehmens gestalten die Woche tatkräftig und nutzen die Diversity Week zum Beispiel zum Erfahrungsaustausch über die Beratung in der jeweiligen Muttersprache und zum Umgang mit Schwerbehinderung. Vertretende aus dem neugegründeten LGBT*IQ- sowie aus dem Frauennetzwerk sprechen außerdem von ihren Erlebnissen und Zielen."Vielfalt ist uns wichtig: Wir sind davon überzeugt, dass unterschiedliche Perspektiven unseren Erfolg ausmachen und haben unsere Aktivitäten in den letzten Monaten fokussiert ausgebaut", sagt Olaf Christiansen. So habe Interhyp die Charta der Vielfalt unterzeichnet und sich zu einem Arbeitsumfeld verpflichtet, das frei von Vorurteilen ist. Das Unternehmen hat beschlossen geschlechtsneutral zu kommunizieren sowie die Gründung des LGBT*IQ- sowie des Frauennetzwerks unterstützt. Der HR-Chef sagt: "Mit diesen ersten Schritten ist es längst noch nicht getan. Wir werden unsere Kolleginnen und Kollegen durch Maßnahmen wie die Diversity Week weiter sensibilisieren und so sicherstellen, dass unser gemeinsames Verständnis für Vielfalt in unserer Unternehmenskultur fest verankert bleibt."Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2020 ein Finanzierungsvolumen von 28,8 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Telefon (089) 20 30 7 - 1325, E-Mail: presse@interhyp.dewww.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell