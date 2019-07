"Diversity Meets Tech Innovation": moinworld e.V. startet dritte Blockchain-Konferenz in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Im dritten Jahr in Folge lädt der gemeinnützige Verein moinworlde.V. die Blockchain-Community zur moinblockchain Conference 2019 nachHamburg ein. Die zweitägige Fachveranstaltung unter dem Motto"Diversity Meets Tech Innovation" findet am 17. und 18. Oktober imInnovationscampus der HSBA im Herzen Hamburgs statt und wird sowohlExperten als auch Einsteiger zusammenbringen. Das Programm umfasstVorträge und Podiumsdiskussionen mit namhaften internationalenReferenten sowie Hands-On-Sessions rund um das Thema Blockchain undverwandte Zukunftstechnologien.Die Vorträge informieren über Grundlagen, aktuelle technologischeHerausforderungen und Potenziale der Technologie. Gleichzeitig stehenVernetzung und Learning im Mittelpunkt der Konferenz. Auf einemSupportermarkt können sich die Besucher mit Unternehmen, Experten undSpeakern austauschen und konkrete Einblicke in die Technologie sowieAusblicke auf ihre zukünftigen Einsatzgebiete gewinnen."Blockchain-Technologie ist derzeit eines der spannendsten undvielfältigsten Themen im IT-Bereich. Wir möchten Experten undNeulinge zusammenführen und dabei auch komplexe und sehr technischeThemen entmystifizieren", betont moinworld-Gründerin Anja Schumann.Auch dieses Jahr steht die Konferenz unter dem Leitsatz Frauen dabeizu unterstützen, ihre IT-Karriere erfolgreich voranzubringen. "UnsereMission ist eine inklusivere IT-Welt. Der Erfolg aus den letztenJahren hat uns gezeigt, dass es von allen Seiten die Bereitschaft undUnterstützung für eine weiblichere IT gibt."Das moinworld-Team um Gründerin Anja Schumann lädt wieder eininternationales Publikum und Referenten aus verschiedenen Nationenund Fachbereichen in die Hansestadt ein. Darunter mit im Feldführende Speaker von IBM, ConsenSys, HSBA, B9lab und ParityTechnologies.Um mehr Frauen für die innovative Blockchain-Szene zu begeistern,hat sich moinworld außerdem das Ziel gesetzt, viele weiblicheSpeakerinnen zu gewinnen und außerdem mindestens 50 Prozent weiblicheGäste vor Ort zu haben. Eröffnet wird die Konferenz von derSchirmherrin und zweiten Bürgermeisterin der Hansestadt, KatharinaFegebank.Tickets, weitere Informationen über die Konferenz, Speaker und dieAnmeldung für den Newsletter unter:https://moinworld.de/moinblockchain-blockchain-conference/VeranstaltungsinformationenWann: 17. & 18.10.2019Veranstaltungsort: SQUARE HSBA Innovation HubAdolphsplatz 620457 HamburgÜber moinworldmoinworld e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit seinerGründung 2016 zum Ziel gesetzt hat, den weiblichen Anteil vonSoftware-Entwicklerinnen und Managerinnen im Bereich derInformationstechnologie auf 50 Prozent zu erhöhen. Dafür bietet derVerein Programmierkurse, Workshops, Konferenzen und Meetups fürFrauen und Mädchen an.Pressekontakt:Anja SchumannCEO & Gründerinanja@moinworld.de+49 176 21 46 64 73moinworld e.V.Mundsburger Damm 26b22087 Hamburghttps://moinworld.de/Original-Content von: moinworld e.V., übermittelt durch news aktuell