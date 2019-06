Diversity Challenge 2019; Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB NRW) im Finale

Düsseldorf (ots) - "Unser Beitrag gehört zu den zehn bestenBeiträgen aus dem öffentlichen Sektor. Wir freuen uns darüber, dassunsere erste Teilnahme an der Diversity Challenge direkt so vielAnerkennung erhalten hat", erklärt Maria Liggesmeier,Gleichstellungsbeauftragte der Zentrale des BLB NRW, die dasDiversity Team des BLB NRW als Mentorin zum großen Finale heute am27.06. in Berlin begleitet.Die Diversity Challenge ist ein Projekt der Charta der Vielfalt,einer Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmenund Institutionen unter der Schirmherrschaft von BundeskanzlerinAngela Merkel.Die Charta der Vielfalt hat junge Beschäftigte im Alter von 16-27Jahren aufgefordert, einen frischen Blick auf die gelebte Vielfalt imUnternehmen zu richten und Ideen zu entwickeln, diese aktiv zufördern. Von allen Beiträgen haben es je zehn Beiträge auf dieShortlist geschafft - der BLB NRW in der Kategorie "öffentlicherSektor".Das Thema Diversity hat im BLB NRW einen hohen Stellenwert, dersich an diversen Angeboten an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterablesen lässt. Dazu zählen z. B. flexible Arbeitszeitmodelle,bedarfsgerechte Arbeitsplätze und ein Familienservice, derUnterstützung bei der Kinderbetreuung und Erziehung, bei der Pflegevon Angehörigen und bei persönlichen und beruflichen Krisen bietet.Der Tag der Preisverleihung steht ganz im Zeichen des Gedanken-und Ideenaustauschs und der Vernetzung der Teilnehmerinnen undTeilnehmer. Die Veranstaltung beginnt mit einem Festival derVielfalt, dass ein interaktives Programm mit Workshops, Masterclassesund vielem mehr vorsieht. Das Abendprogramm widmet sich den Beiträgender Teams. Die Preisverleihung wird von Bundesfamilienministerin Dr.Franziska Giffey und Ana-Cristina Grohnert, Vorstandsvorsitzende desVereins Charta der Vielfalt e.V., eröffnet. Weitere Gäste ausWirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft werden zur Bereicherung desGedankenaustauschs erwartet.Das Diversity-Team des BLB NRW hofft auf viele neue Eindrücke,Ideen und Kontakte für weitere Aktionen zur Förderung der Diversityim Unternehmen.Über den BLB NRWDer BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.200 Gebäuden, einerMietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und jährlichenMieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW einesder größten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistungumfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau undModernisierung so-wie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch undarchitektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB beschäftigt rund2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen.Mehr Informationen unter www.blb.nrw.dePressekontakt:Claudia OhmannPresse und KommunikationBau- und Liegenschaftsbetrieb NRWTel.: +49 211 61700 360claudia.ohmann@blb.nrw.dehttp://www.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell