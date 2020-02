Erfurt (ots) - Dass der Kinderkanal von ARD und ZDF nicht nur für einabwechslungsreiches Programmangebot steht, sondern auch eine vielfältigeUnternehmenskultur fördert, bringt die heutige Unterzeichnung der "Charta derVielfalt" durch KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk in Erfurt zumAusdruck.Die Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionenverfolgt die Ziele eines von Vorurteilen freiem Arbeitsumfeldes und dieWertschätzung der Mitarbeiter*innen unabhängig von Geschlecht, geschlechtlicherIdentität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung,Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität."Vielfalt definieren wir als besonderen Wert und zentralen Grundstein für dasGemeinwohl, für den wir uns programmlich und außerprogrammlich einsetzen. Diesevermeintliche Selbstverständlichkeit muss als Querschnittsthema aber immerwieder ins Bewusstsein gerückt werden. Mit der Unterzeichnung der 'Charta derVielfalt' bekennen wir uns nach innen und außen zu unserer gesellschaftlichenVerantwortung", so Dr. Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin des Kinderkanalsvon ARD und ZDF.Workshops und Impulse für Mitarbeiter*innen, eine Diversitäts-Checkliste füralle Programmschaffenden sowie eine intensive Bearbeitung des Themas in denRedaktionen sind Aspekte, die im Rahmen des Engagements für vielfältige Angebotebereits umgesetzt wurden und Fortsetzung finden werden.Zum Deutschen Diversity-Tag am 26. Mai 2020 wird KiKA darüber hinaus einendetaillierten Blick auf seine Formate werfen und am Standort Erfurt diese vonexternen Referent*innen diskutieren lassen.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4526543OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell