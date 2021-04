Diversifikation ist nicht der einzige Grund: Darum setze ich im Streaming-Markt auf Walt Disney & Roku

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Ich setze im Streaming-Markt auf die Aktien von Walt Disney (WKN: 855686) und Roku (WKN: A2DW4X). Diversifikation ist nicht der einzige Grund. Wobei es in einem breiteren Portfolio auch nicht verkehrt sein kann, die Chancen zu streuen, um von einem sehr soliden Wachstumspotenzial zu profitieren.

Bei Walt Disney und Roku und dem Streaming-Markt ist Diversifikation jedoch nicht der springende Punkt. Mir geht es eher darum, auch qualitativ und in der Breite von den Wachstumsmöglichkeiten dieses Marktes zu profitieren. Lass uns im Folgenden einmal schauen, warum diese beiden Aktien dabei so besonders sind.

Roku & Walt Disney: Mehr als Diversifikation

Wenn es jedenfalls um den Streaming-Markt und das Wachstumspotenzial geht, so können Foolishe Investoren erkennen, dass es langfristig um mehr geht als bloß um Content und ein solides Wachstum. Ja, sogar um mehr als bloß um Abonnenten und durchschnittliche Umsätze. Wobei eine Aktie durchaus diese Chance verbrieft.

Walt Disney ist genau der Mix, der das meiner Meinung nach abbildet. Der Content des Micky-Maus-Konzerns ist alles andere als unbekannt. Ja, sogar erfolgserprobt. Die Inhalte begeistern Jung und Alt schließlich seit mehreren Generationen. Mit Disney+, Hulu und ESPN+ wird außerdem das Leistungsspektrum des Gesamtkonzerns abgebildet. Das führt zu einer insgesamt sehr aussichtsreichen Investitionsthese im Streaming-Markt.

Roku hingegen ist eine andere Chance. Es geht auch hier zwar um Content. Immerhin hat das Unternehmen inzwischen verkündet, mit Quibi und einigen Heimwerker-Sendungen in den Content-Markt einzusteigen. Es geht jedoch um eine qualitativ hochwertige Streaming-Plattform, die ebenfalls ein rasantes Wachstum besitzt.

Letztere Streaming-Aktie verbrieft daher eher eine Meta-Chance, um vom allgemeinen Wachstum in diesem Markt zu profitieren. Das heißt, selbst die Konkurrenz untereinander ist kein Problem. Nein, sondern vielmehr eine Chance, um vom Gesamtwachstum zu profitieren.

Deshalb setze ich auf Walt Disney und Roku, um vom Wachstum im Streaming-Markt zu profitieren. Dabei geht es nicht nur um Diversifikation und eine Streuung der Wachstumschance. Auch wegen der Qualität und um in der Breite vom Marktwachstum zu profitieren ist mein Fokus bei diesen beiden Investitionsthesen.

Versuche, das volle Marktpotenzial abzubilden

Die Aktien von Walt Disney und Roku sind daher für mich im Streaming-Markt zwei spannende Möglichkeiten. Ob du das auch so siehst oder lieber auf andere Chancen in diesem Segment setzen möchtest, das ist natürlich deine finale Entscheidung.

Diese zwei Aktien können allerdings pars pro toto für Foolishe Investoren dafürstehen, dass einzelne Märkte mehr bieten als bloß die Oberfläche. Walt Disney und Roku verbriefen das, wie gesagt, im Streaming-Markt. Woanders könnte es jedoch ähnliche Konstruktionen beziehungsweise Möglichkeiten geben.

