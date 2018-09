"Diveo inside": LG Electronics integriert Diveo auf allen neuen Smart-TVs (FOTO)

Köln (ots) -+++ Nächster Meilenstein: Zweite Herstellerkooperation inRekordzeit umgesetzt +++ Vorinstallierte App auf LG-TVs machtFernsehen unverpassbar +++ Diveo überwindet Grenzen zwischen linearemund non-linearem Fernsehen - Kunden entscheiden selbst, wann sie ihreLieblingssendung ansehenDie hybride TV-Plattform Diveo, die für SAT-TV-Haushalte inDeutschland die Vorteile von Fernsehen und Internet vereint, hält,was beim Marktstart im Februar versprochen wurde: Die Plattformentwickelt sich in hohem Tempo weiter. Auf der IFA in Berlin gebenDiveo und LG Electronics, ein führender Hersteller von Premiums-TVs,ihre weitreichende Kooperation bekannt. Wer sich künftig für einenLG-Fernseher entscheidet, kauft das Fernsehen der Zukunft automatischmit. Denn Diveo ist bei der nächsten Generation der LG-TV-Geräte abWerk vorinstalliert, Besitzer von LG-TVs ab Baujahr 2015 (ab demBetriebssystem WebOS 3.0) erhalten die App kurzfristig perSoftware-Update und finden dann Diveo an prominenter Stelle auf derLaunchbar."Wir freuen uns sehr, dass LG das Potenzial, das hinter Diveo undder integrierten Anwendung steckt, früh für sich erkannt hat.LG-Nutzer profitieren so in Zukunft in Verbindung mit dem Diveo CI+Modul von einem noch größeren Funktionsumfang ihres Fernsehers. DaDiveo als App vorinstalliert ist, ist der direkte Einstieg in dieDiveo-Welt ohne Umstände möglich", erklärt Oliver Rockstein, der alsExecutive Vice President der M7 Group S.A. für Diveo zuständig ist.Die Kooperation trifft den Puls der Zeit. Aus der aktuellengfu-Studie geht hervor, dass Smart-TVs zu 85 Prozent mit dem Internetverbunden sind, 61 Prozent der Befragten nutzen mittlerweile auchweitere Angebote aus dem Netz über ihren TV. "In immer mehrHaushalten werden bestehende Geräte mit neuen Smart-TVs ausgestattet.Der Markt bietet uns deshalb ein wachsendes Potenzial", so OliverRockstein weiter. On Device Marketing wird ebenfalls Teil derZusammenarbeit sein.Dank smarter Technologie überwindet Diveo die Grenzen zwischenlinearem und non-linearem Fernsehen immer weiter. Nicht dieProgrammzeitschrift, sondern der Kunde allein entscheidet, wann erbereit ist, seine Lieblingssendung zu sehen. Hierfür stehen ihm vieledigitale Funktionen zur Verfügung, wie etwa der Neustart oder dasPausieren einer bereits laufenden Sendung."In die Kooperation bringt jeder ein, was er am besten kann",erläutert Andreas Urbach, Head of Product Marketing HomeEntertainment bei LG Electronics. "LG-TV-Besitzer sind von unsqualitativ hochwertige und intuitiv zu bedienende TVs gewohnt. Diveoergänzt unsere Geräte um weitere digitale Funktionen, wie eineunkomplizierte Aufnahme von Sendungen in der Cloud. Dies trägt demveränderten Nutzerverhalten Rechnung. Der Fokus lag vor allem darauf,die Anwendung so stark wie möglich zu integrieren, damit Nutzer nichtzwischen verschiedenen Apps hin und her springen müssen. Sie bekommenalles in einer Plattform und die ist elegant in unserer Geräteingebettet."Durch die Kooperation wird die LG-Logik um dieDiveo-Nutzeroberfläche erweitert, das heißt LG-TV Besitzer tauchen indie Diveo-Welt ein."Wir stehen am Beginn einer gemeinsamen Reise", erklärt OliverRockstein. "Wir sind sehr stolz, einen so erfahrenen Partner wie LGan unserer Seite zu wissen, der offen ist für neuartigeTechnologien." Nutzer, die ein entsprechendes LG-TV-Gerät besitzen,können Diveo auch ohne den Kauf von weiterer Hardware ab sofort 30Tage kostenfrei testen. Dazu reicht ein Klick auf das vorinstallierteDiveo Icon in der LG Menübar.Über DiveoDiveo ist eine hybride, satelliten- und IP-basierte TV-Plattform,die die Qualitätsvorteile des Verbreitungsweges Satellit übereigenentwickelte, smarte Technologie mit den Vorteilen des Internetsverbindet und TV-Erlebnisse unverpassbar macht: Diveo bringt linearesund non-lineares HDTV in gestochen scharfer Bildqualität auf einerPlattform zusammen und bietet Kunden ein hohes Maß an Komfort undflexible Nutzungsmöglichkeiten. Zum aktuellen Zeitpunkt bietet DiveoZugriff auf bis zu 70 Sender in brillantem HD, mehr als 30Mediatheken, eine Videothek und den optionalen Zugang zu rund 20Premium-Sendern. Digitale Services sorgen dafür, dass die Inhalte zumWunschtermin zur Verfügung stehen, während die Diveo-TV-App (iOS,Android) den Kunden die Freiheit gibt, die Angebote flexibel aufSmart-TV, Tablet, Smartphone oder im Web zu genießen. Weiterhin hatDiveo einen modernen EPG im Gepäck und bietet Speicherplatz in derCloud für Aufnahmen. Der Zugang zur Plattform erfolgt perSet-Top-Box, CI+ Modul und Smart-TV-App. Weitere Informationen zuDiveo gibt es online unter www.diveo.de. Diveo ist eine Marke der M7Group.Pressekontakt:Diveo PresseteamLoeschHundLiepold Kommunikation GmbHTelefon: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 18Fax: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 20E-Mail: presse@diveo.dePresseportal: www.diveo-presse.deOriginal-Content von: Diveo, übermittelt durch news aktuell