Div | Spannung garantiert bei BioNTech, Zalando, Qiagen und Gerresheimer Glas - entscheidende Woche für diese Aktien

BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) versprach erste Ergebnisse der klinischen Studien in Deutschland und am Wochenende kamen Zweifel an der generellen Wirksamkeit einer Impfung auf, Zalando SE (ISIN: NL0011375019) liefert am 16.07. wohl Zahlen -wesentlich besser als die Erwartungen - für das Q2, Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) kommt mit Zahlen, und Qiagen (ISIN: NL0012169213) handelt erstmals über dem Angebotspreis, Frist 27.07.2020

Bei all diesen Werten könnte diese Woche entscheidende Impulse liefern. Fangen wir mit BioNTech an: Anfang Juli gab es bereits für eine Wirkstoffgruppe von den klinischen Studien in Amerika erste hoffnungsvolle Ergebnisse, obwohl die amerikanischen Studien nach den Deutschen Studien begonnen hatten. Eher als erwartet. Die klinischen Studien in Deutschland der Phase 1 starteten 5 Tage früher und für diese versprach das Unternehmen erste Ergebnsise für Ende Juni oder Juli - hier müsste jetzt was kommen - insbesondere wegen Untersuchungsergebnissen - zuletzt aus der München Klinik in Schwabing - das die Antikörperkonzentration nach einer Infektion relativ schnell wieder abnimmt - wirkt eine Impfung überhaupt ist die damit einhergehende Frage. so entsteht sowieso schon Unsicherheit - eine gute Nachricht über die Studien könnte da beruhigen. FORTSETZUNG ZU DEN ERSCHRECKENDEN ERGEBISSEN ZUR ANTIKÖRPERKONZENTRATION BEI EHEMALIGEN CORONAPATIENTEN.

Zur Erinnerung: Nur wer zuerst oder als zweiter mit "seinem Impfstoff" durch ist, wird den großen wirtschaftlichen Erfolg ernten. Und die Ergebnisse der klinischen Studien Phase 1 sind die Entscheidungsbasis, welche Wirkstoffgruppe (4 hat BioNTech identifiziert und in diese Phase geschickt) an rund 30.000 Probanden in der Phase 2 getestet wird auf Wirksamkeit, Dosierung und Nebenwirkungen. Und hiermit will man bereits im Juli anfangen - es wird also Zeit.

BioNTech sollte diese Woche liefern und die Fallhöhe ist hoch oder eben die Chancen. Und die Antikörperergebnisse bei Corona-Patienten schweben wie ein Damokles-Schwert über allen Impfstoffanbietern. Wobei hier noch viele weitere Abklärungen notwendig sind, um Klarheit zu erlangen - Covid-19 ist einfach "zu neu" für verbindliche Aussagen.

Und bei Zalando?

Seit der Veröffentlichung am 17.06.2020 stieg die Zalando SE kräftig in der Aufmerksamkeit der Anleger. Zalando bestätigte das, was andere Onlineversender bereits vorgemacht hatten: Sonderkonjunktur durch Lock-down und gesteigerte Onlineeinkäufe. während in den ersten Wochen die Modehändler auch im onlinebereich unzufrieden waren, drehte sich das Bild auch bei diesen bald. Nach den rekorden bei Shopapotheke, Delievry Hero, HelloFresh, Global Fashion Group und eigentlich allen anderen Onlinehändlern überrashcte Zalando nur noch wenig mirt der Ankündigung:

"Die Zalando SE, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, rechnet im laufenden zweiten Quartal mit einer signifikanten Umsatz- und Ergebnissteigerung, die deutlich über den aktuellen Markterwartungen liegt. Gründe sind ein verändertes Konsumverhalten, insbesondere eine stark gestiegene Präferenz für digitale Angebote, sowie die konsequente Umsetzung der Plattformstrategie, darunter der beschleunigte Ausbau des Zalando Partnerprogramms.Der Median des vom Unternehmen zum 25. Mai 2020 erhobenen Analystenkonsensus betrug beim GMV-Wachstum 19,0%, beim Umsatzwachstum 16,0%, und beim bereinigten EBIT 104 Millionen Euro." (CN, Zalando SE, 17.06.2020)

Und dieses Ergebnisse sollen diese Woche am Donnerstag veröffentlicht werden. Die Trauben hängen hoch und durchaus ist auch das Phänomen "Sell on good news" zu befürchten. Oder die Zahlen sind so exorbitant gut, das es die Phantasie noch mehr befeuert.

Qiagen am Freitag bei 39,89 EUR im Frankfurter Handel beim Closing?

Qiagen seit dem Übernahmeangebot von Thermo Fischer (läuft noch bis zum 27.Juli 2020 über 39,00 EUR je Aktie) sowieso schon im Fokus, lieferte letzte Woche vorläufige Zahlen für das zweite Quartal, HERVORRAGEND und es geht weiter so "beispiellos" - aber der Übernahme-Preis von 39,00 EUR bleibt. Nichts mehr? Freitag gelang der Aktie endlich, muss man schon sagen, der Sprung über die 39,00 EUR: Schluss im Frankfurter Handel 39,89 EUR im Hoch ging es sogar bis 40,36 EUR. So kommt Thermo Fischer langsam unter Druck - der festgenagelte Angebotspreis, unter ganz anderen wirtschaftlichen Verhältnissen am 03. März ausgerufen, wird so wohl nicht ziehen. Da die meißten Aktien bei einem Übernahmeangebot am letzten Tag angedient werden, sollte diese Kursentwicklung das Erreichen der 75%-Annahmeschwelle schwierig, eher sogar unmöglich machen. Gefordert wurde ja schon länger eine Angebotsnachbesserung, jetzt auch kurstechnisch begründet. Und die fundamentalen Gründe für eine Nachbesserung waren vorher schon nicht von der Handzu weisen: FORTSETZUNG

Gerresheimer - liefert die Ampullen für Impfstoffe

Kann sich also auch ein gutes Geschäft bei Einführung eines Impfstoffes ausrechnen - und hierbei ist Gerresheimer bei vielen Unternehmen Lieferant - also fast egal wer den Impfstoff "liefert", aber davor kommen erstmal die Q2-Zahlen am Dienstag nächster Woche:

"Wir sind ein wichtiger Schlüssellieferant der Pharma- und Healthcareindustrie. Unsere pharmazeutischen Primärverpackungen und Drug-Delivery-Devices sind in der aktuellen Lage wichtiger denn je. Wir tragen maßgeblich zur Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten bei. Damit sind wir Teil der kritischen Infrastruktur der jeweiligen Länder. Wir stellen uns dieser Verantwortung und setzen gemeinsam mit unseren Kunden und unseren engagierten Mitarbeitern alles daran, dass wir unsere Produktion und damit die Versorgung der Patienten weltweit sicherstellen. Wir bestätigen unsere Wachstumsprognose für 2020 und arbeiten unverändert an der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie für die kommenden Jahre", kommentierte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG noch die Q1 Ergebnisse, die auf Vorjahresniveau verharrten.

Und bei all diesen Werten könnte sich nächste Woche sehr Kursbewegendes ereignen. SPANNUNG GARANTIERT - AUGEN AUF und möglicherweise positionieren, je nach Erwartungshaltung.

Alle diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.

