Div | Gewinner des Klima Gipfels: Nordex, Siemens Energy, Encavis, ThyssenKrupp oder Nel & Co. ?

25.04.2021 – Biden’s Klimagipfel brachte nochmals den Fokus auf die Klimaproblematik. Die EU, USA und andere Staaten erhöhten – teilweise kräftig – ihre Klimaziele für die nächsten Jahre. Natürlich war der Klima-Gipfel passender Anlass und nicht Auslöser für diese Zielsetzungen. Auf jeden Fall aber machen die neuen Vorgaben eines deutlich:

Diese Ziele sind nur erreichbar durch einen gewaltigen Ausbau der erneuerbaren Energiequellen, Einsatz von grünem Wasserstoff, wo Batterien an ihre Leistungsgrenzen geraten, Steigerung der E-Mobilität

Und wer profitiert davon am meisten oder besonders? Hier gibt es viele Gewinner. Doppelt sollte beispielsweise Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) gewinnen: Mit der Mehrheitsbeteiligung Siemens Gamesa Renwable Energy SA (ISIN:ES0143416115) besitzt man einen der Marktführer für Offshore-Windanlagen. Und gleichzeitig ist man im Bereich Wasserstoff auf vielen Hochzeiten unterwegs. Wasserstoff soll für den Konzern, ehemals zu unrecht als Siemens -Resterampe bezeichnet, ein Milliardengeschäft werden. Letzte Woche konnte man beispielsweisesich mit der Messer Group an spanischen Projekten mit rund 70 MW Elektrolyseleistung beteiligen – und dies soll erst der Anfang für diese Kooperation sein.

Deshalb wenig überraschend der Tweet von Siemens Gamesa North America anlässlich des Klimagipfels: „We could not be more enthusiastic about @POTUS ’s strong leadership in establishing an ambitious emissions reduction target of at least 50% by 2030. We stand ready alongside the rest of the U.S. wind industry to make this commitment a reality“

Und Nordex ist zwar eher onshore unterwegs, aber gerade in Amerika sehr erfolgreich

Das frische MDAX-Mitglied ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) setzt ihre Expansion fort – vor kurzem befassten wir uns vom nwm noch mit dem Indexaufstieg der Encavis in den MDAX ab dem 22.03.2021 und bemerkten „Auch wenn die Encavis Aktie derzeit relativ weit vom Allzeithoch bei 25,55 EUR – gesehen im Januar – zurückgekommen ist, so war diese „Beruhigung“ wahrscheinlich überfällig und „gut“ für die Aktie. Konsolidierung nach den extremen Anstiegen, die man in den letzten Monaten sehen konnte, war überfällig – die Story ist ungebrochen.“

Und gerade Encavis als Betreiber von Wind- und Solaranlagen – mittlerweile häufig subventionsfrei als PPA betrieben – sollte seine Wachstumsstory in 2021 fortsetzen können. Insbesondere da alle Netzanschlüsse der beiden grössten Solaranlagen in Spanien mit insgesamt 500 MW termingerecht abgeschlossen werden konnten. Dies könnte dem Konzern ein noch stärkeres Umsatz- und Ergebniswachstum im laufenden Geschäftsjahr 2021 sichern. Dazu die Wachstumsphantasie in Verbindung mit den weit vom Hoch zurückgekommenen Kursen könnte Chancen bieten. Aber beispielsweise Warburg bewertet die Aktie lediglich mit HALTEN und einem Kursziel von 18,00 EUR.

Und Insider kaufen seit September verstärkt Encavis

Seit dem 20.09.2020 findet sich in der Meldehistorie der Encavis Aktie eine grosse Zahl von Insiderkäufen – und kein einziger Verkauf: Insgesamt 14 Käufe zwischen 20 und 177.099 Stück. So kauften Insider aus Vorstand und Aufsichtsrat 469.622 Aktien am Markt. Ein vertrauensvotum und gleichzeitig eine klare Aussage zu den gesehenen Chancen und dem potentiellen Wert,

Und die alte ThyssenKrupp zeigt den Newcomern und Pureplayern im Wasserstoffmarkt, dass mit der alten Dame zu rechnen ist

Natürlich mit dem Problem in dem Ruhrgebietskonzern keinen puren Nachhaltigkeitswert zu finden. Vielleicht noch nicht? Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) ist ein Konzern im Umbruch: Cashcow Elevators wurde verkauft, um Löcher zu stopfen und den Umbau des Konzerns zu finanzieren. Und während der Stahlbereich immer noch unter Beobachtung steht, hat man sich zumindest in einer Sache festgelegt: H2 ist die Zukunft für den Konzern.

So äusserte bereits im letzten Jahr die CEO Martina Merz die Konzentration auf Wasserstoff als Zukunftstechnologie. Mit der Mehrheitsbeteiligung (66 %) Uhde Chlorine Emngineers besitzt ThyssenKrupp einen bereits seit langem erfolgreichen Anlagenbauer für Elektrolysetechnik. Und die Expertise soll für den im exponentiellen Wachstum begriffenen Markt für grünen Wasserstoff ein Geschäft der Zukunft für den Ruhr-Konzern werden.

Und mit einer Kapazität von jährlich 1 GW-Elektrolyseanlagen ist man bereits einer der grössten Anbieter. So äusserte sich am 18.01.2021 Christoph Noeres, Leiter des Bereichs Green Hydrogen bei thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers„Mit dem Ausbau unserer jährlichen Lieferkette auf ein Gigawatt, unseren großen Standardmodulen und der globalen Aufstellung unseres Unternehmens als EPC-Anbieter haben wir bereits jetzt eine ideale Ausgangsposition auf einem dynamischer werdenden Markt “. UND DAMIT HOLTE MAN SICH EINEN DER GRÖSSTEN ELEKTROLYSEAUFTRÄGE EVER – in Kanada. Dazu letzte Woche ein wichtiger Auftrag aus den USA.



Da man auch im Stahlbereich auf grünen Stahl umstellen will, könnte die zertrümmerte Aktie eine Wette auf den „Green Deal“ sein – mit Risiken natürlich.

Aktuell (26.042021 / 07:16 Uhr) notieren die Aktien der Nordex SE im Frankfurter-Handel zum Schluss Freitag mit leichtem Minus bei 25,24 Euro.



