Finanztrends Video zu



mehr >

Köln (ots) -Wenn Dittsche (Olli Dittrich) in seinem unverkennbaren Look mitBadelatschen, Jogginghose, Oberhemd und gestreiftem Bademantel den"Eppendorfer Grill" betritt, ist wieder Zeit für eine ganz spezielleAufarbeitung der tages- und wochenaktuellen Ereignisse. MitImbisswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) und Krötensohn Jens (JensLindschau) wird wieder über das wirklich wahre Leben philosophiertund spekuliert. Dabei wird natürlich der ein oder andere "Hobel"gekippt. Dittsche: "Bidde! Mein Mantel ist ja noch muggelich, es istein zeitloses, robustes Frottier! Und die Schumiletten haben auchnoch ausreichend Grip für die reine Weltmeinung, jetz' ma' sagn. Alsogeht das weiter mit der Chefvisite, das perlt!"In den neuen Folgen dieser einzigartigen 30-minütigenWDR-Live-Improvisation ohne Drehbuch hat Dittsche wieder einiges zuerzählen - schließlich hat er in den vergangenen Monaten viel erlebt.Dittsche - Das wirklich wahre Leben. Der unterhaltsameWochenrückblick von und mit Olli Dittrich ab 19. Mai immer sonntagsum 23.15 Uhr LIVE im WDR Fernsehen. Hergestellt von AngenehmeUnterhaltungs GmbH.Redaktion: Hilde MüllerFotos unter: ard-foto.deInfos zu Sendung unter: http://dittsche.wdr.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR Presse u. InformationTelefon 0221-220 7100lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell