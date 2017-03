"Dittsche"-Sondersendung mit Heimwerker Fynn Kliemann am 10. März im WDR Fernsehen

köln (ots) -"Ich glaube, es ist etwas von Kröti, von seiner Persönlichkeit, aufdie Schildkröte übergeperlt", erklärte Dittsche alias Olli Dittrichvergangenen Freitag am Ende der ersten Sendung ohne"Schildkröte"-Darsteller Franz Jarnach. Die ganz besondere undliebevolle Erinnerung an den vor wenigen Wochen verstorbenenImbiss-Stammgast stieß bei den Fans auf große Resonanz und löstebewegte Kommentare im Netz und in der Presse aus.Hinterlässt der Krötenmann tatsächlich eine lebende Schildkröte? Wosoll sie in Zukunft wohnen? Viele offene Fragen, auf deren Antwortendie Anhänger der WDR-Serie mit Spannung warten. Dittsche fährt aufsLand zu Fynn Kliemann, dem König der Heimwerker. Zwei"Weltgerätetitanen" bauen ein Terrarium! Zu sehen am 10. März um23.30 Uhr - wie immer live - im WDR Fernsehen.Einen ersten Einblick in das Werken von Dittsche und Youtuber FynnKliemann gibt ein kurzer Einspieler, der im WDR Youtube-Channel unterhttps://youtu.be/c_VjtE1nsf0 zum Embedden bereitsteht.Weitere Infos finden Sie unter dittsche.wdr.de. Aktuelle Bilder vonDittsche und Fynn Kliemann stehen unter ARD-Foto.de zur Verfügung."Dittsche - das wirklich wahre Leben" ist immer freitags um 23.30 Uhrlive im WDR Fernsehen und im Anschluss in der WDR Mediathek(mediathek.wdr.de) zu sehen.Foto unter ARD-Foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR Presse und InformationTelefon: 0221 / 220 7100Email: Lena.Schmitz@WDR.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell