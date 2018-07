Ditsch-WM am Ostseestrand - Ferienspaß für die ganze Familie / Am 19. August wird wieder um die Meisterschaft geditscht: Die Ostseefjord Schlei GmbH sucht zum 3. Mal den Meister des Steineditschens (FOTO)

Schlei/Ostsee (ots) -Am Aktionsstrand des Ostsee Resorts Damp an derSchleswig-Holsteinischen Ostseeküste werden Steine über das Wasserschnellen, denn dort wird am 19. August ab 11 Uhr der dritteWettkampf im Steineditschen ausgetragen. Große und kleine Teilnehmerkönnen dann den jeweils Besten in zwei unterschiedlichenAltersgruppen unter sich ausmachen. In der ersten Altersgruppestarten Kinder bis 12 Jahre (Meister der tausend Sprünge).Jugendliche ab 13 Jahre messen sich mit den Erwachsenen gleich inzwei Kategorien:Auf die älteren Teilnehmer wartet am Vormittag der"Genauigkeits-Wettbewerb", bei dem es nicht auf die Anzahl derSprünge ankommt, sondern auf die Treffsicherheit der Kontrahenten.Die Steine müssen in ein Fangnetz (Chipping Netz) geditscht werden.Der Teilnehmer mit den meisten Steinen im Netz gewinnt dieseDisziplin.Am Nachmittag werden in den Wettbewerbsrunden "Meister der tausendSprünge" hingegen die exakten Hüpfer pro Wurf gezählt, die an derWasseroberfläche sichtbar sind. Hier wird es bei den Erwachsenen einegetrennte Damen-, Herren- und Kinderwertung geben."Die Sieger jeder Wettbewerbsgruppe erwarten hochwertige Preise,Urkunden und sogar handgefertigte Pokale aus Ostseesteinen", erklärtOrganisatorin Mandy Lenz von der Ostseefjord Schlei GmbH. DieDitscher auf den 1. Plätzen gewinnen zudem jeweils einen Kurzurlaubim Ostsee Resort Damp inkl. Eintritt in die Freizeit- undErlebniswelt. Die Zweitplatzierten erwarten Hot Stone Massagen (Erw.)bzw. eine Kletterstunde in der "Funhalla" (Kinderkategorie) imOstseebad und die Drittplatzierten jeder Kategorie dürfen sich übereinen freien Eintritt in das Entdeckerbad Damp für die ganze Familiefreuen.Auch die Zweit- und Drittplatzierten erhalten Steinmedaillen undUrkunden. Seien Sie gespannt und ditschen Sie um den Sieg. Der Titeldes Ditsch-Meisters wartet am Ostseestrand auf Sie und auch für dasleibliche Wohl ist gesorgt.Wer sich bereits im Vorwege kostenlos anmelden möchte, kann diesunter www.ditsch-wm.de tun. Hier findet man ebenfalls die Regeln undweitere Informationen zum genauen Ablauf. Interessierte können sichvor Ort auch noch spontan vor Beginn der jeweiligen Disziplin für diekostenlosen Wettbewerbe anmelden - solange noch Startplätze freisind. Der Veranstaltungsflyer ist in den TouristinformationenSchleswig, Kappeln und Süderbrarup sowie im Ostsee Resort Damperhältlich.Einditschen im Vorfeld: Das Animationsteam des Ostsee Resorts Dampbietet im Vorfeld Ditsch-Training für Groß und Klein an.Pressekontakt:Ostseefjord Schlei GmbHMandy Lenz, ProjektmanagerinPlessenstraße 7, 24837 SchleswigTel. 04621/8500511, Fax 04621/850055mandy.lenz@ostseefjordschlei.dewww.ostseefjordschlei.deOriginal-Content von: Ostseefjord Schlei GmbH, übermittelt durch news aktuell