Ditib-Prüfung darf keine unendliche Geschichte werden

Frankfurt (ots) - Der dbb Landesbund Hessen fordert das Kultusministerium auf,die Zusammenarbeit mit der umstrittenen Ditib-Gemeinde schnell zu beenden."Warum soll man weiter prüfen, wenn schon jetzt klar zu sein scheint, dass eineweitere Zusammenarbeit keinen Sinn hat?", sagt der Landesbundvorsitzende HeiniSchmitt.Das Kultusministerium sollte die Prüfung nicht zu einer unendlichen Geschichtewerden lassen. Zumal Kultusminister Alexander Lorz (CDU) angekündigt hatte, dassdie Prüfung bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sei. Der in der FAZ genannteGrund "organisatorischer Schwierigkeiten" ist angesichts der innewohnendenBrisanz aus Sicht des dbb Hessen kaum nachvollziehbar. Erst vor wenigen Wochenhatte das ZDF aus einer Ditib-Moschee in Bad Vilbel berichtet. Demnach soll derdortige Imam im Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien den "Märtyrertodverherrlicht" haben. Wie das ZDF berichtete, geschah dies vor dem Freitagsgebet(siehe Link unten).Hintergrund ist die Kooperation, die das Land Hessen vor sechs Jahren mit derDitib eingegangen ist, um an allgemeinbildenden Schulen bekenntnisorientiertenIslamunterricht anbieten zu können. Schon damals sollen laut BerichtIslamwissenschaftler vor einer Kooperation gewarnt haben. Sie warnten vor demEinfluss des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten Diyanet. "Schon beidiesen Warnungen hätte man damals sehr hellhörig werden müssen", sagt HeiniSchmitt. Zumal sich die politische Situation in der Türkei ja nicht entspannt zuhaben scheint.Der dbb Hessen fordert daher, die Kooperation so schnell wie möglich zu beenden.Das Land Hessen erprobt im laufenden Schuljahr an sechs weiterführenden Schulenim Rahmen eines Schulversuches jeweils in den 7. Jahrgangsstufen die Einführungdes Schulfaches "Islamunterricht". Dieser könnte als Alternative in den anderenJahrgängen Anwendung finden.Zusatz:Der Tweet der ZDF-Nachrichtensendung heute mit dem Video aus der Ditib-Moscheein Bad Vilbel vom vergangenen Freitag, 18. Oktober, 2019:https://twitter.com/zdfheute/status/1185249432536784897