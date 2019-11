München (ots) -Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte... deshalb halten wir von TELE 5 uns an dieserStelle ausnahmsweise Mal zurück und lassen für diesen Event-Abend im BerlinerTheater im Delphi einfach ein paar Bilder sprechen. Ein Festival der Liebe istdas.Das gesamte Ensemble ist auch schon wieder auf dem Weg zur nächsten Show inHamburg. Wir freuen uns auch auf alle weiteren Städte. In Hamburg, Düsseldorf,Frankfurt und München.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell