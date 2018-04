Der Distrikt Jiangjin in Chongqing startet Investment-Werbeveranstaltung in Singapur

Singapur (ots/PRNewswire) - Der zur Millionenstadt Chongqinggehörende Distrikt Jiangjin im Südwesten Chinas hielt am 24. Aprilseine erste Investment-Werbeveranstaltung in Singapur ab, umMöglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Singapur und anderenASEAN-Staaten auszuloten.Der Distrikt Jiangjin ist ein wichtiges Bindeglied entlang dessüdlichen Durchgangskorridors Chongqing-Guizhou-Guangxi-Singapur undein Schlüsselpunkt an der "Neuen Seidenstraße". Damit ist er nichtnur ein wichtiger Träger für den industriellen Wandel und Ausbau derwestlichen Regionen Chinas, sondern auch ein neues Tor für dieÖffnung Chongqings zur Außenwelt, erklärte Cheng Zhiyi, Sekretär desParteikomitees des Distrikts Jiangjin.Auf der Veranstaltung präsentierte Herr Zhiyi vor Politikern,Geschäftsleuten und örtlichen Unternehmen eine umfassende Darstellungüber die ausgezeichnete Investmentumgebung und den Investmentwert desDistrikts Jiangjin.In den vergangenen Jahren hat sich der Distrikt Jiangjin beiinvestitionswilligen Unternehmen aus Singapur großer Beliebtheiterfreut. So wurde bereits eine Reihe von Projekten durchsingapurische Unternehmen im Distrikt Jiangjin gegründet, wie unteranderem der allgemeine Industriepark Mapletree, der internationaleEisenwaren- und Elektrogerätemarkt Yingli, der Logistikpark ProLogis(Chongqing) Luohuang und BLOGIS. In der Zwischenzeit haben auch dieTemasek Group und die Handelskammer Chongqing aus Singapur ihre Augenauf den Distrikt Jiangjin gerichtet und eine enge Partnerschaft mitdiesem gestartet.Auf der Investment-Werbeveranstaltung unterzeichnete dieVolksregierung von Chongqing und der Distrikt Jiangjin insgesamt 12Kooperationsverträge mit einer Gruppe von singapurischenForschungsinstituten, Geschäftsverbänden und Unternehmen, darunterdas Optical Science and Engineering Center der National University ofSingapore (NUS), die Singapore-China Business Association sowieBusiness China. Ebenfalls darunter sind das KünstlerdorfprojektChongqing Baisha, das vom Distrikt Jiangjin und der Nanyang VenturesPte Ltd. zusammen mit der Xiamen Ancient Art Culture CommunicationCo. mit 115 Millionen Yuan mitfinanziert wird. Ein weiteres der 12Projekte, die dabei unterzeichnet wurden, ist der strategischeKooperationsvertrag zwischen dem Distrikt Jiangjin und der SingaporeAlumni Association von der Dalian Maritime University.Pressekontakt:Jiang Tao,+86 18696653330Original-Content von: China Economic Information Service, übermittelt durch news aktuell