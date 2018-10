Distinct Infrastructure: Kaufen, verkaufen oder halten?

Per 26.10.2018 wird für die Aktie Distinct Infrastructure am Heimatmarkt Venture der Kurs von 0,4 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauwesen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Distinct Infrastructure einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Distinct Infrastructure jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Distinct Infrastructure mit einem Wert von 14,81 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Asset Management" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,71 , womit sich ein Abstand von 57 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Anleger: Distinct Infrastructure wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Distinct Infrastructure 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Distinct Infrastructure vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 0,4 CAD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 200 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 1,2 CAD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".