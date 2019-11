Disruption im Kinderzimmer / Eine neurowissenschaftliche Studie zeigt: Physisch-digitale Spielkonzepte wie LEGO® Hidden SideTM machen Kinder kreativer

München (ots) - Digitalkompetenz ja, aber bitte nicht auf Kosten der Kreativitätund Fantasie. Gerade Eltern ist das Streben ihrer Kinder ins Digitale oft allesandere als recht. Die Sorge, dass zu viel Screentime negative Folgen hat undzulasten des "guten alten" Spielens mit Tiefgang geht, treibt sie um. Eine vomForschungsinstitut Goldmedia im Auftrag von LEGO® Hidden SideTM durchgeführteneurowissenschaftliche Untersuchung* zeigt nun, dass gerade die Kombination ausphysischem und digitalem, also das "phygitale" Spiel positive Auswirkungen aufSensorik und Motorik hat und die Kreativität von Kindern fördern kann.Eltern sind seit jeher mit Veränderungen im Kinderzimmer konfrontiert. WarenZauberwürfel oder Discman für frühere Generationen noch greifbar, ist durch dieDigitalisierung vieles undurchsichtiger geworden. Als Folge davon sind Elternheute besonders bei digitalen Spielangeboten oft zurückhaltend. Dem Play WellReport der LEGO Gruppe von 2018 zufolge bezweifeln 41 Prozent der befragtenEltern den positiven Einfluss des digitalen Spielens. Doch eine von LEGO® HiddenSideTM in Auftrag gegebene neurowissenschaftliche Studie zeigt nun die positivenEffekte des phygitalen Spielens."Das phygitale Spielen mit LEGO® Hidden SideTM, also die Kombination vonphysischem und digitalem Spiel, zeigt mentale Muster, die auf erhöhte kreativeProzesse im Gehirn schließen lassen", so Dr. Florian Kerkau, Studienleiter beiGoldmedia. "Die Ergebnisse der Untersuchung legen zudem nahe, dass durch dieunterschiedlichen Anforderungen des virtuell-physischen Spiels positiveAuswirkungen sowohl auf grundlegende als auch auf spezifische kognitiveFähigkeiten zu erwarten sind. Es trainiert beispielsweise die Konzentration oderdas Gedächtnis, aber auch Fertigkeiten wie logisches Denken und planvollesHandeln sowie Prozesse von Aufmerksamkeit und Erkennen", so Kerkau weiter.Die neurowissenschaftlichen Ergebnisse der Untersuchung im Überblick- Das physische Spielen erzeugt vor allem analytische, kognitiveHirnaktivitäten und trainiert insbesondere Fertigkeiten wielogisches Denken, das Gedächtnis oder die Feinmotorik.- Das digitale Spielen aktiviert dagegen in erster LinieEmotionen, Spontaneität und Reaktionstempo. Zudem werdenFähigkeiten wie Orientierung, Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsowie Erkennen gefördert.- Beim phygitalen Spielen zeigten die Studienteilnehmer insgesamtein besonders hohes Maß an Fokus und Konzentration. Die Messungder Hirnaktivitäten lassen außerdem auf erhöhte Kreativitätschließen.Phygitales Spielen regt unterschiedliche Gehirnareale anDas zentrale Ergebnis der neurophysiologischen Analyse: Die Spielarten"physisch" und "digital" unterscheiden sich in ihren kognitiven Anforderungenbedeutsam voneinander und ergänzen sich optimal. Werden beim rein physischenSpielen vor allem analytische und motorisch genaue Anforderungen an die Kindergestellt, bei denen räumliches Vorstellungsvermögen gefragt ist, erfordert dasSpielen unter Einbeziehung der Augmented-Reality-App ein komplett anderes Set ankognitiven Fertigkeiten. Hier muss die Informationsverarbeitung sehr schnellvonstattengehen, motorische Reaktionen erfolgen spontan, was unter anderem eineräumliche Orientierung über Augmented Reality fördern und die Kreativität undAktivität des Kindes positiv beeinflussen kann.*Über die StudieIm Auftrag von LEGO® Hidden SideTM hat die Goldmedia Custom Research GmbH imOktober 2019 eine neurowissenschaftliche Studie mit 33 Kindern im Alter von 10bis 14 Jahren durchgeführt. In der Untersuchung wurden Reaktionen der Kinderbeim Spielen mit LEGO® Hidden SideTM Bausets und der dazugehörigenAugmented-Reality-App mithilfe von EEG-Messungen, Gesichtsanalyse und Messungender elektrodermalen Aktivität (EDA) beobachtet. Die Messungen fanden zunächstbeim Aufbauen der haptischen LEGO® Sets statt und wurden wiederholt, während dieProbanden mithilfe der AR-App auf virtuelle Geisterjagd rund um die Bausetsgingen. Zusätzlich wurden unter den Probanden qualitative Interviews undBefragungen mit Fragebögen durchgeführt.Hinweis für die Redaktion:Weitere Informationen zu LEGO® Hidden SideTM finden Sie unterwww.LEGO.com/de-de/themes/hidden-side/aboutPresseinformationen und Bildmaterial finden Sie unterwww.LEGOnewsroom.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHProdukt-PR D/A/CHTeam LEGOTel.: +49 30 24 75 87-0LEGO@zucker-kommunikation.deLEGO GmbHPressestelleJoelle HombergerTel.: + 49 89 4534 6176Presse@LEGO.comOriginal-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuell