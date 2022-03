Dispelix und AAC geben strategische Partnerschaft bekannt

Helsinki, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) -Dispelix, der führende Anbieter von durchsichtigen Wellenleiter-Displays für AR- und MR-Wearables und AAC Technologies Holdings Inc. („AAC", HKEx: 2018) (AAC), der weltweit führende Anbieter von Lösungen für intelligente Geräte, geben eine strategische Partnerschaft bekannt, um sicherzustellen, dass die AR- und MR-Wearables-Branche Zugang zu den hochwertigsten durchsichtigen Wellenleiter-Displays der Welt hat.Mit dieser Ankündigung wird AAC einer der strategischen Partner von Dispelix für die Massenproduktion von Dispelix' durchsichtigen Wellenleiter-Displays, um die wachsende weltweite Nachfrage im Zusammenhang mit den Märkten für Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) Wearables zu bedienen. Die Unternehmen arbeiten zusammen, um qualitativ hochwertige Waveguide-Displays zu liefern, die in Bezug auf Formfaktor, Bildqualität und Klarheit für alle Kunden weltweit führend sind.Die Partnerschaft, von der beide Seiten profitieren, vereint die einzigartige Wellenleitertechnologie von Dispelix und die beispiellose Expertise von AAC in der Massenproduktion von optischen Wafern.Antti Sunnari, CEO von Dispelix, sagte: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit AAC bekannt zu geben, einem der wenigen Massenhersteller von hochpräzisen, miniaturisierten optischen Komponenten für hochvolumige Verbraucheranwendungen. Die nachgewiesene Kompetenz von AAC beim Hochfahren, Skalieren und effizienten Betreiben neuartiger und hochkomplexer Fertigungsprozesse auf Waferebene für massengefertigte optische Komponenten erweitert unser Angebot um eine völlig neue Dimension. Die Partnerschaft wird den Kunden beider Unternehmen mit hochgradig herstellbaren Waveguide-Display-Lösungen, die sich durch unübertroffene Leistung und Qualität auszeichnen, Stärke und Wettbewerbsvorteile sichern." „Jedes Unternehmen, das ein AR- oder MR-Wearable entwickelt, weiß, dass die Qualität des Displays von entscheidender Bedeutung ist, denn ohne ein hochwertiges Display wird das Wearable in den Augen der Verbraucher ein Misserfolg sein."Dr. Antonino F. Parrinello, Leiter der Unternehmensentwicklung von AAC, sagte: „Wir freuen uns, Dispelix auf ihrem Weg zur Einführung von High-End-AR-Lösungen für den Verbrauchermarkt zu begleiten. Diese Partnerschaft wird das volle Potenzial der einzigartigen Produktionsplattform und der globalen Aktivitäten von AAC ausschöpfen, um alle Kunden bei der Entwicklung von Lösungen auf Systemebene zu unterstützen, die durch die einzigartige Technologie von Dispelix ermöglicht werden. AAC betrachtet diesen Moment des rasanten Wachstums des AR/MR-Marktes als eine wichtige Gelegenheit, unseren Kunden einen strategischen Mehrwert zu bieten und unsere Position als globaler Marktführer im Bereich der Präzisionsoptik weiter zu stärken."Informationen zu DispelixDispelix ist ein Entwickler und Hersteller von Wellenleitern, der visionäre Augmented- und Mixed-Reality-Displays für Verbraucher- und Unternehmenslösungen liefert. Die patentierten DPX-Wellenleiter eröffnen neue Freiheiten beim Design von AR-Produkten mit unübertroffener Bildqualität, Leistung und Effizienz. Dispelix wird von den weltweit gefragtesten Experten für Optik, Photonik und Fertigung geleitet und ermöglicht AR-Erlebnisse, die Grenzen überschreiten. Dispelix hat seinen Hauptsitz in Finnland und unterhält Niederlassungen in den USA, China und Taiwan. Erfahren Sie mehr unter dispelix.com.Informationen zu AAC TechnologiesDie AAC Technologies Group ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für intelligente Geräte mit Spitzentechnologien in den Bereichen Materialforschung, Simulation, Algorithmen, Design, Automatisierung und Prozessentwicklung. Die Gruppe bietet fortschrittliche miniaturisierte und firmeneigene Technologielösungen in den Bereichen Akustik, Optik, elektromagnetische Antriebe und Präzisionsmechanik, MEMS, Hochfrequenz und Antennen für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik und auf dem Automobilmarkt. Die Gruppe verfügt über 32 Niederlassungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und den USA, 13 Produktionsstätten in China, der Tschechischen Republik, Malaysia und Vietnam sowie 19 Forschungs- und Entwicklungszentren in China, den USA, Finnland, Dänemark, Großbritannien, Südkorea, Japan und Singapur.Pressekontakt:Julie Basque,Senior Director of Marketing,Dispelix,E-Mail: julie.basque@dispelix.com; Investor Relations Department von AAC,E-Mail: aac2018@aactechnologie.comOriginal-Content von: Dispelix, übermittelt durch news aktuell