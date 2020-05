Disneyland in Shanghai öffnet wieder für Besucher

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach mehr als drei Monaten Zwangspause wegen des Coronavirus-Ausbruchs öffnet Disney seinen Vergnügungspark in Shanghai wieder für Besucher.



Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, sollen Besuche unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ab kommenden Montag (11. Mai) wieder möglich sein. Zunächst werde nur eine kleinere Zahl an Gästen zugelassen. Auch müssen im Park Abstandsregeln eingehalten werden. Nachdem es in China laut offiziellen Angaben über Wochen kaum noch neue Infektionen gab, haben mittlerweile zahlreiche Touristen-Attraktionen zumindest eingeschränkt wieder geöffnet, darunter auch die Chinesische Mauer und die Verbotene Stadt in Peking./jpt/DP/mis