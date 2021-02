Disneyland Kalifornien: Ein Lichtblick?

Zwei Wochen lang können Besucher in diesem Frühjahr den Disney California Adventure Park von Walt Disney Co (NYSE:DIS) besuchen und “A Touch of Disney” erleben.

Was passiert ist

Am Mittwoch kündigte Disneyland Resorts an, dass Kunden ab dem 18. März in den Disney California Adventure Park gehen können, um Speisen und Getränke aus dem Park zu probieren, Disney-Figuren zu sehen, an speziellen Fotopositionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung