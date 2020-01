Disney+ verdient bereits mehr Geld als HBO NOW

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Es ist erst etwa zwei Monate her, dass Disney (WKN:855686) mit Disney+ seinen größten Vorstoß in den Bereich der Streaming-Dienste (SVOD) gestartet hat. Es gibt bereits zunehmende Anzeichen dafür, dass sich der Dienst einer unglaublichen Nachfrage erfreut. Das zeigen die durch übermäßigen Traffic verursachten Ausfälle der Website angesichts der Popularität von The Child („Baby Yoda“) und The Mandalorian. 10 Mio. Abrufe am ersten Tag und jede Menge Suchanfragen sprechen eine eindeutige Sprache.

Hier sind noch mehr Beweise, dass Disney+ ein massiver Hit ist.

Die Markteinführung von Disney+ war „beispiellos“

Letzte Woche hat der Mobile-Analytics-Spezialist Sensor Tower seinen neuesten Bericht über mobile Apps im vierten Quartal veröffentlicht. Dieser zeigt, dass Disney+ trotz des späten Starts etwa zur Hälfte des Quartals die am häufigsten heruntergeladene App in den USA geworden ist.

Das Debüt war das „größte Thema des vierten Quartals 2019“ und „beispiellos“, so Sensor Tower, mit geschätzten 31 Mio. Downloads in den USA. Das waren mehr als doppelt so viele wie bei der Nummer 2 der heruntergeladenen Apps, TikTok. Die Daten umfassen nur mobile Plattformen (iOS und Android) und decken nicht die Abonnenten ab, die den Dienst über Desktop-Browser oder andere Plattformen (wie Smart-TVs) nutzen.

Der Start von Disney+ am 12. November trug dazu bei, den breiteren Streaming-Markt zu erweitern, und Disney erwirtschaftete in den ersten 30 Tagen über 50 Mio. US-Dollar. „Im Dezember hat Disney+ mehr Umsatz in den USA erzielt als HBO NOW in seinem besten Monat überhaupt“, so Sensor Tower. „Und dies beinhaltet die Umsatzspitzen, die HBO NOW während der Veröffentlichung der letzten Staffel von Game of Thrones erlebt hat.“

Das ist eine unglaubliche Leistung angesichts der enormen Popularität der AT&T (WKN:A0HL9Z)-Serie. HBO NOWs Spitzenmonat lag im August 2017, als die siebte Staffel von Game of Thrones veröffentlicht wurde, und Disney+ übertraf dies im Dezember mit einem Umsatz zwischen 35 und 40 Mio. US-Dollar. (Die oben genannte Zahl von 50 Mio. US-Dollar beinhaltet nur die Hälfte des Dezembers.) Beachte, dass diese Schätzungen nicht die Kunden einschließen, die HBO über Kabelnetzbetreiber abonnieren.

Disney+ hatte im vierten Quartal einen Anteil von 34 % an allen Streaming-Video-On-Demand-App-Downloads und übertraf damit die Downloads, die die konkurrierenden Dienste Amazon Prime Video und Hulu das ganze Jahr über hatten. Disney besitzt den Großteil von Hulu und hat die operative Kontrolle über das Unternehmen. Ein gebündelter Tarif mit Disney+, Hulu und ESPN+ trägt außerdem dazu bei, die Downloads von Hulu zu steigern.

Der Marktführer Netflix (WKN:552484) hat einen Rückgang seines Anteils an den mobilen US-SVOD-Umsätzen von 32 % im ersten Quartal auf 15 % im vierten Quartal erlebt, obwohl dies teilweise eine Folge der Entscheidung des Video-Streaming-Unternehmens ist, den Verkauf von In-App-Abonnements einzustellen. Dies hat einen deutlichen Rückgang der Mobilfunkumsätze verursacht, obwohl Netflix immer noch einige Umsätze mit bestehenden Abonnenten erzielt, die sich zuvor über diese Plattformen angemeldet hatten.

Sensor Tower ist der Ansicht, dass Netflix die mobilen Einnahmen im Laufe des Jahres 2019 gesteigert hätte, wenn es noch In-App-Abonnements anbieten würde, obwohl das Unternehmen einen Teil davon verlieren würde. Das ist auch der Grund dafür, dass Netflix versucht, die Leute dazu zu bewegen, sich direkt online anzumelden.

Wenn Disney+ weiter Zahlen wie diese bringt, könnte das Erreichen seiner hohen Abonnentenziele ein Kinderspiel sein.

