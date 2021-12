Disney und YouTube TV sind sich einig – gerade noch rechtzeitig

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

YouTube TV hat am Wochenende die 18 Disney-Kanäle für eineinhalb Tage aus seinem Dienst verbannt.

Der Waffenstillstand beendet eine Situation, die sich für die beiden Blue Chips zu einem Verlustgeschäft entwickelt hatte.

Beim linearen Fernsehen muss sich noch viel ändern, aber die Disruption wird noch warten müssen.

Jemand hat in der Auseinandersetzung zwischen Alphabets (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) YouTube TV und Walt Disney (WKN:855686) geblinzelt. Der Live-TV-Streamingdienst warnte seine 4 Millionen Abonnenten am Wochenende, dass alle Disney-Inhalte – einschließlich der lokalen ABC-Sender – bis Samstag von YouTube TV gelöscht werden würden.

Alle rund 18 Kanäle wurden auf der Plattform abgeschaltet, aber die Unterbrechung war nicht von Dauer. Letzten Sonntag wurde ein Waffenstillstand verkündet, und alle Inhalte waren wieder verfügbar. Wir wissen nicht, welche Seite nachgegeben hat oder ob beide Parteien Zugeständnisse machen mussten, um ihre Differenzen zu überbrücken. Aber das ist auch egal. Die Sperrung war für beide Parteien ein Lose-Lose-Szenario. Lasst uns aufschlüsseln, wie beide Parteien mit diesem Kompromiss eine Katastrophe vermieden haben.

Surfen auf dem Kanal

Disneys Flügelspannweite ist größer, als du wahrscheinlich denkst. Wir reden hier von mehr als nur dem Disney Channel und anderen Disney-Sendern sowie den lokalen ABC-Sendern. Disneys Vertrag über die Übertragungsrechte für YouTube TV umfasst auch alle Kanäle von FX, National Geographic und Freeform. Auch im Sportbereich ist das Unternehmen ein Gigant, und zwar nicht nur bei ESPN und seinen verschiedenen Ablegern. Disney versorgt auch Kabel- und Satelliten-TV-Anbieter sowie Live-TV-Streaming-Dienste mit zwei beliebten College-Sport-Netzwerken: dem ACC Network und dem SEC Network.

YouTube TV hatte sich auf eine längere Pattsituation eingestellt und seinen Abonnenten versprochen, den monatlichen Preis um 15 US-Dollar auf 49,99 US-Dollar zu senken, wenn sie die Kanäle verlieren. Berichten zufolge zahlte Google an Disney etwas mehr als 15 US-Dollar pro Monat und Abonnent für den Zugang zu den Kanälen, so dass man argumentieren kann, dass dieser Schritt kurzfristig für Alphabet finanziell vorteilhaft wäre. Ohne die Live-Sportprogramme, die ESPN, ACC Network und SEC Network anbieten, wird es YouTube TV jedoch schwer haben, seine Abonnenten zu halten. Live-Sport ist der Grund, warum die Zuschauer bereit waren, 65 US-Dollar pro Monat für YouTube TV oder einen seiner Konkurrenten zu zahlen, um die Kabel- oder Satellitenfernsehabonnements zu ersetzen, die sie verloren haben, als sie sich abgemeldet haben.

Alphabet weiß offensichtlich ein oder zwei Dinge über Data Mining. Es weiß, wie viele Menschen die Sendungen der einzelnen Disney-Sender sehen, die in diesem Deal gebündelt sind. Da Disney diese Sender nicht auflösen will, kann YouTube TV nicht einfach aushandeln, dass nur ESPN und die lokalen ABC-Sender erhalten bleiben. Das Unternehmen weiß mehr, als wir je wissen werden, und vielleicht hat es erkannt, dass die Vereinbarung nicht funktioniert hat. Das hätte YouTube TV trotzdem schnell zum Nachzügler statt zum Marktführer in diesem Bereich gemacht.

Auch Disney hatte viel zu verlieren, und wie bei Alphabet geht es auch hier nicht nur um das schnelle Geld, wenn es zu einem Blackout kommt. Disney könnte es überleben, wenn es auf die mehr als 60 Millionen US-Dollar pro Monat verzichten würde, die es Berichten zufolge von YouTube TV für Übertragungsrechte kassiert. Das größere Problem ist die Reichweite und der Bekanntheitsgrad, den das Unternehmen verlieren würde. Mediennetzwerke – auch die werbefinanzierten in Disneys Arsenal – sind mit ihren Zuschauerzahlen für Marketer und Inhalteproduzenten attraktiv. Der Verlust von 4 Millionen begeisterten Fans des linearen Fernsehens wäre ein schwerer Schlag für Disneys große Auswahl an Kabelsendern. Es könnte auch zu einem Schneeballeffekt führen, wenn mehr Anbieter dem Beispiel von YouTube TV folgen.

Irgendwann werden wir einen Wendepunkt erreichen. Der Umbruch der traditionellen Medienunternehmen wird kommen. Alphabet und Disney können sich mit dieser Erneuerung noch ein wenig Zeit lassen, aber irgendwann werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, warum die Verbraucher diese Paketangebote hassen, die hauptsächlich aus Sendern bestehen, die sie nie sehen werden. Die Branche wird das Problem in dem Moment lösen, in dem sie bereit ist, es als erstes zu lösen, und das ist an diesem Wochenende sicherlich nicht passiert.

Der Artikel Disney und YouTube TV sind sich einig – gerade noch rechtzeitig ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

