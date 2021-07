Disney übt seine Preissetzungsmacht aus

Walt Disney (WKN:855686) erholt sich von den verheerenden Auswirkungen, die die COVID-19-Pandemie auf sein Geschäft hatte. Das Haus der Maus musste seine Themenparks, Hotels und Resorts schließen, die Veröffentlichung von Filmen auf der großen Leinwand verzögern und Kreuzfahrtschiffe stoppen.

Diese Kombination führte dazu, dass die Einnahmen und Gewinne im Jahr 2020 einbrachen. Glücklicherweise öffnen die Wirtschaften weltweit wieder, und die Menschen sind begierig darauf, ins Freie zurückzukehren. Disney übt seine Preissetzungsmacht auf Produkte und Dienstleistungen aus, denn die aufgestaute Nachfrage steht bereit, sich zu entladen.

Einer der Lichtblicke für Disney während der Pandemie war die äußerst erfolgreiche Expansion von Disney+. Der Dienst wurde 2019 gestartet und ist schnell auf 103,6 Millionen Abonnenten angewachsen. Die schnelle Akzeptanz und Kundenzufriedenheit gab dem Management das Vertrauen, die Preise für den Dienst ab März zu erhöhen. Die monatlichen Preise für den Dienst werden weltweit je nach Land zwischen 1 und 3 US-Dollar steigen.

Zusätzlich wird Disney die Preise für einen seiner anderen Streaming-Dienste, ESPN+, anheben. Ab August werden die monatlichen Preise um 1 US-Dollar und die jährlichen Preise um 10 US-Dollar steigen. Der gesamtamerikanische Dienst hat 13,8 Millionen Abonnenten.

Disney-CEO Bob Chapek macht sich keine Sorgen darüber, Kunden wegen der Preiserhöhungen zu verlieren. Hier ist, was er zu diesem Thema zu sagen hatte:

Wir sind wirklich begeistert von dem Preis-Leistungs-Verhältnis, das wir den Konsumenten bieten. In diesem Zusammenhang haben wir bei unserer ersten Preiserhöhung in den USA keine bedeutend höhere Kundenabwanderung festgestellt als zuvor. Und international, als wir die Preiserhöhung vorgenommen haben, haben wir gleichzeitig den Star-Content als sechste Marke akquiriert und wir haben tatsächlich eine Verbesserung unserer Abwanderungsrate gesehen, mehr Retention. Ich denke also, das sagt wirklich etwas über das Verhältnis von Preis zu Wert aus.