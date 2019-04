Disney oder Netflix: Welche Aktie hat die Nase vorn?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Spätestens seit der Bekanntgabe des Disney-Konzerns, ab November 2019 einen eigenen Streaming-Dienst zu starten, ist der Konkurrenzkampf mit Netflix eröffnet. Beide Medien-Unternehmen hätten interessante Entwicklungen durchgemacht, berichtete das Finanzportal „finanzen.net“ am Montag. Ob sich für Anleger eher ein Investment in Disney-Aktien oder in Netflix-Aktien lohne, ließe sich am ehesten durch eine Analyse der letzten zehn Jahre entscheiden, so das Finanzportal.

Ein Blick ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.