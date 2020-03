Disney lässt Netflix nicht auf seinen Unterhaltungsnetzwerken werben

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney (WKN:855686) will Netflix (WKN:552484) nicht dabei helfen, Abonnenten zu gewinnen. Der Mediengigant hat seinem Streaming-Rivalen gesagt, dass er keine Werbung von Netflix in seinen Unterhaltungsnetzwerken akzeptieren werde, meldete CNN. Das House of Mouse wird den Streaming-Marktführer jedoch weiterhin Anzeigen auf ESPN kaufen lassen, da Netflix keinen Live-Sport anbietet.

Warum macht Disney das?

Seit der Einführung des Streaming-Dienstes Disney+ ist Disney zu einem direkten Konkurrenten von Netflix geworden. Theoretisch könnte Werbung für den Streaming-Giganten, die auf einem Disney-eigenen Kanal erscheint, dazu führen, dass jemand Netflix über Disney+ abonniert. Sie könnte aber auch die Zuschauer von Disney-Programmen daran erinnern, dass sie bereits ein Netflix-Abonnement haben und dass es dort vielleicht etwas Besseres zu sehen gibt.

Disney möchte keine Zuschauer seiner Fernsehsender verlieren. Weniger Zuschauer bedeuten niedrigere Werbetarife und weniger Möglichkeiten für das Unternehmen, für seinen eigenen Streaming-Service zu werben. Im Wesentlichen hat das Unternehmen beschlossen, dass der Schutz seines eigenen Dienstes und die Verhinderung von Netflix-Werbung für seine Zuschauer mehr wert ist als das Geld, das es für diese Werbung einnehmen könnte.

Ist dies eine Micky-Mouse-Strategie?

Die Verbraucher wissen, dass es Netflix gibt, und diejenigen, die eine Erinnerung brauchen, werden wahrscheinlich anderswo eine bekommen. Damit verzichtet Disney auf Werbeeinnahmen auf eine Art und Weise, die das Unternehmen nicht wirklich schützt und auch nicht zum Wachstum von Disney+ beiträgt.

Vielleicht hält das Unternehmen ein paar Abonnenten vom Streaming-Marktführer fern und vielleicht bleiben ein paar Zuschauer lieber bei seinen Kanälen, als dass sie sich die Sendungen ansehen, für die Netflix wirbt. Insgesamt wird das Netflix wohl kaum schaden oder Disney eine bedeutende Hilfestellung bieten.

Dieser Artikel wurde von Daniel B. Kline auf Englisch verfasst und am 13.03.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

