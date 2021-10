Disney+ jetzt auf VIDAA Smart OS verfügbar

Atlanta (ots/PRNewswire) -Disney+, eine weltbekannte Streaming-Anwendung, und VIDAA, ein Linux-basiertes Smart-TV-Betriebssystem, gaben bekannt, dass Disney+ in Kürze mit der neuesten Firmware-Version auf VIDAA Smart OS-betriebenen Hisense- und Toshiba-Smart-TVs verfügbar sein wird.Disney+ ist die dedizierte Streaming-Station für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic, sowie Die Simpsons und vieles mehr. In ausgewählten internationalen Märkten umfasst es auch die neue Marke für allgemeine Unterhaltungsinhalte, Star. Der Dienst bietet werbefreies Streaming sowie eine ständig wachsende Sammlung exklusiver Inhalte, darunter Spielfilme, Dokumentationen, Live-Action- und Zeichentrickserien sowie Kurzfilme. Disney+ bietet nicht nur einen beispiellosen Zugang zu Disneys langer Geschichte unglaublicher Film- und Fernsehunterhaltung, sondern ist auch die exklusive Streaming-Plattform für die neuesten Veröffentlichungen der Walt Disney Studios. Und über Star bietet es einen umfangreichen Katalog von 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures und anderen.VIDAA Smart OS ist ein Linux-basiertes, offenes Smart-TV-Betriebssystem. Das unabhängige Unternehmen VIDAA USA wurde 2019 gegründet und hat sich in nur zwei Jahren zu einem starken globalen Konkurrenten im Bereich der Smart-TV-Plattformen entwickelt. Im Jahr 2020 führte VIDAA eine völlig neue und überarbeitete Benutzeroberfläche mit der Bezeichnung 4.0 ein, die den Nutzer und seine Art, Inhalte zu konsumieren, in den Mittelpunkt des Designs stellt. Ab Mai 2021 ist die fortschrittlichste Version auf dem Markt die VIDAA U5, die durch die Implementierung von Google Assistant-Funktionen, eines eigenen Sprachdienstes, der neuen Smartphone-Anwendung VIDAA Remote Control sowie von Werbe- und Abrechnungsdiensten in ausgewählten Märkten weitere Verbesserungen der Nutzererfahrung aufweist. Weitere Informationen finden Sie unter www.vidaa.com und folgen Sie VIDAA auf Facebook.com/vidaatv, Twitter und Instagram unter @vidaatv.Hisense wurde 1969 in Qingdao, China, gegründet und widmet sich seit fünf Jahrzehnten der Entwicklung innovativer Unterhaltungselektronikprodukte. Heute ist Hisense die drittgrößte TV-Marke weltweit und Marktführer in China, Südafrika und Australien sowie einer der größten Hersteller von weißer und brauner Ware (Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik), der eine komplette Haushaltslösung unter einem Dach anbietet. Das Unternehmen hat 54 Unternehmen in Übersee gegründet. Hisense verfügt außerdem über 20 Forschungs- und Entwicklungszentren und 29 Industrieparks weltweit, deren einziges Ziel es ist, erstklassige und erschwingliche Produkte zu liefern, die das Leben der Verbraucher verbessern."Unsere Zusammenarbeit mit The Walt Disney Company ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen", sagte Guy Edri, EVP von VIDAA USA. "Die weltweite Einführung von Disney+ auf der VIDAA-Plattform ist nur der erste Schritt. Wir freuen uns darauf, mit Disney zusammenzuarbeiten, um unsere Zusammenarbeit auszubauen und unseren Kunden in Zukunft die gesamte Palette an Streaming-Diensten zur Verfügung zu stellen. Der heutige Tag markiert nicht nur den Start eines erstaunlichen Dienstes auf einer hochmodernen Plattform, sondern auch den Beginn einer langfristigen Beziehung zwischen zwei Unternehmen, die beide führend in ihrer Branche sind."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1663838/VIDAA_Disney_Logo.jpgPressekontakt:Jernej Smisl+386 31 689 862jernej.smisl@vidaa.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell