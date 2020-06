Disney hat die kostenlosen Testversionen für Disney+ und ESPN+ beendet

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Video-Streaming-Dienste Disney+ und ESPN+ hatten bisher eine kostenlose Probezeit für neue Abonnenten, aber Disney (WKN:855686) hat diese Praxis am Wochenende beendet. Neue Abonnenten müssen nun ab dem ersten Tag bezahlen, und das kurz vor dem Feiertag am 4. Juli, an dem die Disney+-Premiere des Broadway-Phänomens Hamilton stattfindet.

Was hat sich geändert?

Disney hat nicht wirklich ein Ende der kostenlosen Tests angekündigt. Stattdessen bemerkte Numerama, eine französische Tech- und Kultur-Website, die Änderung am 19. Juni. Die Änderung scheint gleichzeitig in den lokalen Disney+ und ESPN+ Diensten in Nordamerika und Europa stattgefunden zu haben.

Der Disney+ Service kam zuvor mit einer Gratiswoche. ESPN+ beendete vor ein paar Wochen die kostenlose Probezeit für den eigenständigen Sportvideodienst, aber die Streaming-Plattform hatte noch eine kurze Probezeit, die als Bundle mit Disney+ und Hulu verfügbar war. Das Unternehmen hat letzte Woche auch die kostenlose Probezeit für dieses Bundle beendet.

Hulu, eine Marke, die heutzutage komplett unter der Kontrolle von Disney steht, bietet weiterhin einen ganzen Monat kostenlosen Zugang für neue Abonnenten an.

“Wir testen und bewerten weiterhin verschiedene Marketing-, Angebots- und Werbeaktionen, um Disney+ zu expandieren”, sagte ein Disney-Vertreter in einer Erklärung, die per E-Mail an verschiedene Medien geschickt wurde. “Der Service wurde zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten, von dem wir glauben, dass es ein überzeugendes Unterhaltungsangebot bietet.

Disney+ zählte Anfang Mai, sechs Monate nach dem Start, 54,5 Millionen Abonnenten. ESPN+ meldete in der gleichen Pressemitteilung 7,9 Millionen Abonnenten, und Hulu hat im Laufe der Jahre 28,8 Millionen Kunden für sich gewonnen. ESPN+ gibt es seit dem Frühjahr 2018, und Hulu startete im März 2008 als eine Zusammenarbeit mehrerer Studios.

Dieser Artikel wurde von Anders Bylund auf Englisch verfasst und am 22.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

