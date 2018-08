Disney enttäuscht Erwartungen trotz Gewinnsprungs und Kinohits

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

BURBANK (dpa-AFX) - Beim US-Entertainment-Riesen Walt Disney liefen die Geschäfte im Frühjahr nicht so rund wie erhofft.



Dank niedrigerer Steuern, Kinohits wie "Avengers 3: Infinity War" und florierenden Vergnügungsparks legte der Gewinn in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar (2,5 Mrd Euro) zu. Das teilte der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. An der Wall Street war jedoch mit einem noch besseren Ergebnis gerechnet worden.

Auch der Umsatz blieb trotz eines Anstiegs um sieben Prozent auf 15,2 Milliarden Dollar unter den Erwartungen. Die Aktie fiel nachbörslich zunächst um gut zwei Prozent./hbr/DP/he