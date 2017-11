Wiesbaden (ots) - In COCO - LEBENDIGER ALS DAS LEBEN! (Start: 30.November), dem neuen Kinoabenteuer aus dem Hause Disney-Pixar, erlebtein mexikanischer Junge namens Miguel ein unglaubliches Abenteuer,als er durch einen merkwürdigen Zauber am "Tag der Toten" in dasReich der Verstorbenen katapultiert wird und nun versuchen muss,einen Weg zurück zu finden. Unter der Regie von Lee Unkrich undAdrian Molina gelingt mit COCO eine faszinierende Reise in dasfarbenfrohe Land der Fantasie. "Die verschiedenen dramaturgischenEbenen bieten Spannungsbögen, die den Film reich und vor allem auchemotional machen. Einem jugendlichen Publikum vermittelt dasfröhliche Treiben, dass der Tod zum Leben gehört und die Angst vordem Tod, die in unserer Gesellschaft immer noch sehr dominant ist undden Tod sogar zum Tabuthema macht, unbegründet ist." So schreibt diefünfköpfige Expertenrunde über den Familienanimationsfilm, der "inden Totalen wie auch im Detail liebenswürdig genau animiert ist undvon großer Farbenpracht zeugt." Die Jury vergibt hierfür einstimmigdas höchste Prädikat "besonders wertvoll". Und auch die FBW-JugendFilmjury empfiehlt diesen "schönen Familienfilm", in dem "alleFiguren im Verlauf der Geschichte eine Entwicklung erleben" und dasReich der Toten "fröhlich und bunt" dargestellt wird, für Zuschauer"ab 7 Jahren und alle sie begleitenden Erwachsenen". Dafür vergibtsie vier Sterne.Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/coco_lebendiger_als_das_lebenhttp://www.jugend-filmjury.com/film/coco_lebendiger_als_das_lebenIm deutschen Fernsehen gibt es jede Menge Krimikost. Doch im Kinoist dieses Genre, vor allem aus deutschen Landen, selten vertreten.Mit DIE VIERHÄNDIGE (Start: 30. November) beweist Regisseur OliverKienle, dass ein Psychothriller gerade auf der großen Leinwandüberzeugen kann. Die beiden Schwestern Jessica und Sophie sind seitihrer Kindheit untrennbar miteinander verbunden. Auch durch dasalptraumhafte Erlebnis, damals Zeugen eines Verbrechens geworden zusein. Als Jessica bei einem Unfall stirbt, verliert Sophie nach undnach Kontrolle über Kopf und Körper und nimmt den Zuschauer mit aufeine Achterbahn der Gefühle. In ihrer Begründung für das Prädikat"besonders wertvoll" schreibt die Jury der FBW: "Psychologisch extremspannend verfolgt man die Vermischung der Identitäten, schwankendzwischen schizophrenen Attacken und Schuldgefühlen. Das istraffiniert entwickelt und von der Regie sehr konsequentinterpretiert. Als Glücksfall für den Film gilt die Besetzung mitFrida-Lovisa Hamann und Friederike Becht als Schwestern und ChristophLetkowski als Helfer in der Not, die ihre Rollen auf höchstem Niveauzu verkörpern wissen. Eine vorzügliche Kamera mit bester Lichtarbeitvor allem bei den überwiegend bei Nacht spielenden Szenen und einesehr präzise Montage sind weitere positive handwerkliche Leistungenbei diesem gelungenen Mix aus Mystery, Thriller und Drama." Mehr dazuunter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_vierhaendigeNach ihrer Trennung treffen sich Hannah und Julian in ihrerWohnung, um diese an den Vermieter zu übergeben. Und während sie dieletzten Renovierungsarbeiten durchführen, rekapitulieren sie nocheinmal ihre Beziehung. Vom Kennenlernen über das Verlieben bis hin zueinem gemeinsamen Kind - Hannah und Julian haben eine langegemeinsame Vergangenheit. Doch wie hat diese Vergangenheit zu ebenjener Gegenwart geführt? Und was bedeutet sie für die Zukunft? Fürdie Jury der FBW funktioniert der Film besonders gut, da er "Figurenwählt, die authentisch, natürlich und lebensnah wirken". Dazu kommenKamera, Schnitt und Ausstattung, die, so die Jury, "überzeugend undmit viel Bedacht eingesetzt sind". Insgesamt, so die Jury, die denFilm mit dem Prädikat "wertvoll" auszeichnet, ist WHATEVER HAPPENS"ein unterhaltsamer Liebesfilm, dem ein großes Publikum zu wünschenist". Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/whatever_happensMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit 10-14-jährigen Schülerinnen undSchülern besetzt. Sie sind an insgesamt acht Standorten inDeutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für5-14-jährige.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell