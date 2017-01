Disney Theatrical Productions und Arts Alliance Partner bringen das mit dem Tony® Award ausgezeichnete Broadway-Musical NEWSIES im Februar 2017 weltweit ins Kino

Bochum (ots) - Disney Theatrical Productions und Arts AllianceDistribution, Ltd. sind stolz darauf ankündigen zu können, dass ArtsAlliance der internationale Verleih für das mit dem Tony® Awardausgezeichnete Musical NEWSIES sein wird, das ab dem 19. Februar 2017weltweit ins Kino kommt. Das internationale Publikum erhält damiterstmals die Möglichkeit, dieses legendäre Musical im Kino zuerleben.Inspiriert von dem tatsächlichen Streik der Zeitungsverkäufer imJahr 1899, spielt NEWSIES in New York City kurz vor derJahrhundertwende und erzählt die Geschichte von Jack Kelly, einemcharismatischen und rebellischen Anführer einer Gruppe vonZeitungsjungen (im Englischen "Newsies" genannt), der von einem Lebenweit weg vom Elend auf den Straßen träumt. Als die ZeitungstitanenJoseph Pulitzer und William Randolph Hearst den Abgabepreis derZeitungen auf Kosten der Zeitungsjungen anheben, sammelt Jack seineNewsies zum Streik.NEWSIES, das Broadway-Musical, enthält eine mit dem Tony Awardprämierte Musik vom achtfachen Academy Award®-Gewinner Alan Menken(Arielle - Die Meerjungfrau, Die Schöne und das Biest, Aladdin) undSongtexte von Jack Feldman sowie eine ebenfalls mit dem Tony Awardausgezeichnete Choreographie von Christopher Gattelli. Das Musicalfolgt einem Buch des vierfachen Tony Award Gewinners Harvey Fierstein(Kinky Boots), und wurde produziert von Disney TheatricalProductions.The New York Times bezeichnete NEWSIES als einen "mitreißendenPublikumserfolg" und Entertainment Weekly beschrieb es als"unwiderstehlichen, kraftvollen Gewinner". Jeremy Jordan (Supergirl,The Last 5 Years) wird mit seiner für den Tony Award nominiertenDarstellung als "Jack Kelly" glänzen, wenn NEWSIES: DAS BROADWAYMUSICAL im Kino zu sehen sein wird.NEWSIES 2017 wird am 19. Februar 2017 in Kinos in Deutschland undÖsterreich zu sehen sein.www.newsiesthemusical.comPressekontakt:Thomas Schülkethomas@cinemaconsult.deTel. 0170-6893501Schülke Cinema Consult GmbHJosephinenstr. 5844807 BochumOriginal-Content von: Sch?lke Cinema Consult GmbH, übermittelt durch news aktuell