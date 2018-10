Disney Rapunzel als Print-Magazin bei Egmont Ehapa Media (FOTO)

Berlin (ots) -Ab dem 16.10. erscheint das offizielle "Disney Rapunzel Magazin"zum Start der zweiten TV-Staffel im Disney Channel. Im Heft wird dieGeschichte um die beliebte Prinzessin in aufregenden Geschichtensowie Comics gemeinsam mit dem eigensinnigen Pferd Maximus undwitzigen Chamäleon Pascal weitererzählt. Daneben gibt es für dieLeserinnen lustige Rätsel, tolle Poster und in jeder Ausgabe einsüßes Extra direkt aus der Disneywelt.Das Magazin erscheint quartalsweise im Handel und richtet sichvorwiegend an Mädchen zwischen drei und sechs Jahren sowie ältereFans der tollkühnen Rapunzel.Für die Vermarktung des Magazins ist die hauseigeneVermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. DerAnzeigenpreis für eine 1/1 Seite 4c beträgt 5.700 Euro. WeitereInformationen zur Vermarktung: Dirk Eggert, Head of Media Sales &Corporate Publishing, E-Mail: d.eggert@egmont.deFür Verlosungs- und Rezensionsexemplare sowie Kooperationen wendenSie sich bitte an den untenstehenden Pressekontakt.Pressekontakt:Christian FränzelProduct & PR ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell