Disney: Der Quartalsbericht übertrifft die Erwartungen aufgrund der Stärke der Parks

Walt Disney (WKN:855686) meldete seine Ergebnisse zum zweiten Quartal 2019 nach Börsenschluss am letzten Mittwoch. Der Umsatz sank um 3 %, und das Ergebnis pro Aktie (EPS) sank im Vergleich zum Vorjahr um 13 %. Allerdings wurden Rückgänge bei den Umsatz- und Ergebniszahlen des Unterhaltungsriesen erwartet, was vor allem auf einen schwierigen Jahresvergleich im Bereich Studiounterhaltung zurückzuführen ist.

Im nachbörslichen Handel stiegen die Aktien um 0,5 %. Die leicht positive erste Reaktion des Marktes dürfte darauf zurückzuführen sein, dass sowohl Umsatz als auch Ergebnis etwas besser ausgefallen sind, als von den meisten Analysten erwartet.

Disney: Die nackten Zahlen

Kennzahl Q2 2019 Q2 Veränderung im Jahresvergleich Umsatz 14, 92 Mrd. USD 14,55 Mrd. USD 3 % Betriebsergebnis Segmente 3,82 Mrd. USD 4,24 Mrd. USD (10 %) Nettogewinn nach GAAP 5,43 Mrd. USD 2,94 Mrd. USD 85 % GAAP Gewinn pro Aktie 3,53 USD 1,95 USD 81 % Bereinigter Gewinn pro Aktie 1,61USD 1,84 USD (13 %)

DATENQUELLE: DISNEY. GAAP = ALLGEMEIN ANERKANNTE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE.

Am 20. März schloss Disney die Übernahme von Twenty-First Century Fox (21CF) ab. Für die 11 Tage des Quartals, an denen 21CF im Besitz von Disney war, trug es einen Umsatz von 373 Mio. US-Dollar und ein operatives Ergebnis von 25 Mio. US-Dollar bei.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie entfernt Elemente, die die Vergleichbarkeit beeinträchtigen können. Im Berichtsquartal war der bedeutendste Posten ein „nicht zahlungswirksamer Gewinn, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Hulu erfasst hat“, so die Ergebnismitteilung. Im Vorjahreszeitraum war vor allem ein Vorteil aus der Steuerreform zu nennen.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ging gegenüber dem Vorjahr um 13 % auf 3,92 Mrd. US-Dollar zurück, und der freie Cashflow sank um 21 % auf 2,72 Mrd. US-Dollar. Beide Kennzahlen, insbesondere der freie Cashflow, tendieren dazu, von Quartal zu Quartal deutlich zu schwanken.

Disney bietet keinen Ausblick. Für einen bestimmten Kontext (obwohl langfristige Investoren den kurzfristigen Schätzungen der Wall Street nicht allzu viel Bedeutung beimessen sollten) erwarteten die Analysten einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,59 US-Dollar bei einem Umsatz von 14,39 Mrd. US-Dollar. Daher übertraf das „House of Mouse“ beide Erwartungen.

Kabelkanäle: Relativ stabil

Kennzahl Q2 2019 Veränderung im Jahresvergleich Einnahmen 5,53 Mrd. USD — operative Einnahmen 2,19 Mrd. USD (3 %)

Im Folgenden eine Darstellung, wie sich die beiden Unternehmen in diesem Segment entwickelt haben:

Die Einnahmen aus Kabelnetzen stiegen im Jahresvergleich um 2 % auf 3,71 Mrd. US-Dollar, und das operative Ergebnis stieg um 2 % auf 1,76 Mrd. US-Dollar.

Die Einnahmen aus der Broadcasting-Sparte sanken um 2 % auf 1,82 Mrd. US-Dollar, und das operative Ergebnis sank um 29 % auf 247 Mio. US-Dollar. (Das operative Segmentergebnis enthielt ebenfalls einen Anstieg von 182 Mio. US-Dollar beim Einkommen der Investitionen, unverändert gegenüber dem Vorjahresquartal.)

Das höhere Betriebsergebnis der Kabelsparte war auf einen Anstieg bei ESPN zurückzuführen, der durch höhere Einnahmen von Tochtergesellschaften aus Preiserhöhungen getrieben wurde, was jedoch teilweise durch einen Rückgang der Teilnehmerzahl ausgeglichen wurde. Das Unternehmen führte den Rückgang des Betriebsergebnisses um 29 % auf „höhere Programmkosten, geringere Programmverkäufe und einen Rückgang der Werbeeinnahmen, teilweise ausgeglichen durch höhere Affiliate-Einnahmen aus vertraglichen Tariferhöhungen“ zurück.

Parks, Erlebnisse und Konsumgüter: Der Gewinner des Quartals (wieder)

Kennzahl Q2 2019 Veränderung im Jahresvergleich Einnahmen 6,17 Mrd. USD 5 % operative Einnahmen 1,51 Mrd. USD 15 %

DATENQUELLE: DISNEY.

Die steigenden Gewinne dieses Segments waren „auf das Wachstum in unseren inländischen Themenparks und Resorts, auf Zuwächse im Konsumgütergeschäft und bei den Kreuzfahrten sowie auf höhere Besucherzahlen und belegte Zimmer im Hong Kong Disneyland Resort zurückzuführen“, sagte Disney in dem Quartalsbericht.

Die Inlandsparks profitierten weiterhin von den gestiegenen Besucherausgaben für Eintrittskarten, Speisen und Getränke sowie Waren. Höhere Besucherzahlen und belegte Zimmer in Disney World sorgten ebenfalls für Rückenwind. Auf der Telefonkonferenz sagte CFO Christine McCarthy, dass die Besucherzahlen in den inländischen Parks gegenüber dem Vorjahr um 1 % und die durchschnittlichen Gästeausgaben um 4 % gestiegen seien.

Diese Leistung war besonders beeindruckend, da zu den Ergebnissen ein kalenderbedingtes Problem gehörte – die Verschiebung des Zeitpunkts der Osterfeiertage. Im laufenden Jahr fiel die gesamte Urlaubsperiode in das dritte Quartal des Geschäftsjahres, während im Vorjahresquartal eine Woche der Urlaubsperiode enthalten war.

Studio-Entertainment: schwere Vergleiche

Kennzahl Q2 2019 Veränderung im Jahresvergleich Umsatz 2,13 Mrd. USD (15 %) operative Einnahmen 534 Mio. USD (39 %)

DATENQUELLE: DISNEY.

Ich habe die Anleger in meiner Gewinnvorschau gewarnt, dass sie in diesem Segment Rückgänge erwarten sollen. Die Kinostarts des Quartals, angeführt von Marvel’s Captain Marvel, konnten nicht mit dem zweiten Quartal des Vorjahres mithalten, wozu auch die Veröffentlichung von Marvel’s Black Panther und Star Wars: The Last Jedi gehörten. Darüber hinaus sank das Ergebnis der Sparte Home Entertainment „aufgrund geringerer Absatzzahlen, was die Ergebnisse von Thor: Ragnarok und Star Wars: The Last Jedi im Vorjahresquartal widerspiegelt, während im laufenden Quartal kein Marvel- oder Star-Wars-Titel veröffentlicht worden war“.

DTC und international: Der Verlust nimmt zu, da die Ausgaben für Streaming gestiegen sind.

Kennzahl Q2 2019 Veränderung im Jahresvergleich Umsatz 955 Mio. USD 15 % operative Einnahmen (393 Mio. USD) keine Angabe — 205 Mio. USD mehr als der Verlust von 188 Mio. USD in Q2 2018.

DATENQUELLE: DISNEY.

Der Betriebsverlust in diesem Segment erhöhte sich, da Disney in sein aufkommendes Direct-to-Consumer (DTC)-Streaming-Geschäft investiert hat. Es investiert weiterhin in ESPN+, das im April 2018 eingeführt wurde, und das verursacht Kosten im Zusammenhang mit der bevorstehenden Einführung des Streaming-Dienstes Disney+.

Darüber hinaus entstand in dem Segment ein Verlust aus der Konsolidierung von Hulu nach der Fox-Übernahme. Nachdem Disney am 20. März die Mehrheit an Hulu übernommen hatte, wurden 100 % der operativen Ergebnisse für den Rest des Quartals in den Ergebnissen dieses Segments ausgewiesen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Anteil am Ergebnis als Eigenkapital im Verlust von Beteiligungen ausgewiesen.

Vorausschauend

Disney hat angesichts der schwierigen Vorjahresvergleiche im Segment Studio-Entertainment ein solides Quartal abgeschlossen.

Das Unternehmen verfügt über viele Wachstumstreiber am Horizont, darunter die Integration der Fox-Vermögenswerte, die Kinoergebnisse des phänomenal erfolgreichen Avengers: Endgame, die Eröffnung von Star Wars: Galaxy’s Edge in Disneyland am 31. Mai und in Disney World am 29. August, und die Einführung von Disney+ am 12. November. Die Abonnements für den Streaming-Service werden mit 6,99 US-Dollar pro Monat oder 69,99 US-Dollar pro Jahr berechnet, wie das Unternehmen letzten Monat am Investorentag bekannt gab.

Dieser Artikel wurde von Dieser Artikel wurde von Beth McKenna auf Englisch verfasst und am 09.05.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney.

