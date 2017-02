Disney: Hier werden Träume wahr!

Liebe Leser,

früher oder später kommen wir alle auf die bezaubernden Geschichten von Walt Disney zurück. Spätestens wenn die Enkel zu Besuch sind, erinnern wir uns an die Zeichentrickfilme, die auch wir in der Kindheit gerne gesehen haben. Oftmals im Kino, weil es zu Hause noch keinen Fernseher gab. Der Disney-Konzern schafft es immer wieder, ganze Generationen mit seinen Geschichten zu verzaubern. Grund genug, zu analysieren, ob man mit der Aktie auch Geld verdienen kann.

Disney: Mehr als nur Zeichentrick

Walt Disney Co. ist der weltweit drittgrößte Medienkonzern. Neben dem Betrieb von Vergnügungs- und Themenparks in Florida, Kalifornien, Paris, Hongkong und Tokio erfolgt die Produktion von Kinofilmen (Buena Vista, Touchstone, Hollywood Pictures) und Tonträgern. Außerdem ist das Unternehmen in den Bereichen TV-Sender (ABC, ESPN), Radio und Verlag sowie Einzelhandel mit Disney-Produkten aktiv. Disney hat im 4. Quartal 2016 wegen anhaltender Probleme in der TV-Sparte schlechtere Geschäfte als erwartet präsentiert. Der Umsatz sank um 2,8% auf 13,1 Mrd $. Der Gewinn kletterte zwar um 10% auf 1,8 Mrd $, lag damit aber ebenfalls unter den Markterwartungen. Dabei war Disney 2016 dank Kinohits wie Star Wars oder Captain America eigentlich erfolgsverwöhnt. Doch die TV-Sparte um den kriselnden Sportsender ESPN, die über die Hälfte der Umsätze beisteuert, bereitet Schwierigkeiten. Im vergangenen Quartal gaben Umsatz und operativer Gewinn im Kabelgeschäft um 7 und 13% nach. Hauptproblem sind sinkende Werbeeinnahmen und Nutzerschwund beim Sorgenkind ESPN. Auch an seinen Themen- und Vergnügungsparks verdiente Disney zuletzt etwas weniger. Zusätzlich wurden die Quartalszahlen dadurch belastet, dass die Berichtsperiode aufgrund des verschobenen Geschäftsjahres eine Woche weniger hatte als im Vergleichszeitraum.

Überdurchschnittliche Rendite erwartet

Deutlich geringer fiel der Gewinn trotz gestiegener Umsätze in der Filmsparte aus. Die jüngsten Produktionen wie Pete’s Dragon und Queen of Katwe schnitten nicht so gut ab wie erhofft; zudem fielen hohe Marketingkosten an. Im gesamten Geschäftsjahr 2016 konnte Disney den Umsatz um 6% auf 55,6 Mrd $ steigern. Der Gewinn legte um 12% auf 9,4 Mrd $ zu. Es war bereits das siebte Jahr mit Rekordergebnissen in Folge. Die Eröffnung des ersten Disney-Parks in China ist ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Gut angelaufen ist der Star Wars Film Rogue One. Wir erwarten auf Sicht von 6 bis 12 Monaten eine über dem Markt liegende Kursentwicklung. Auch wegen der Dividende von 1,3% sollten Sie sich die Aktie näher ansehen – ob Sie Disney-Fan sind oder nicht.

Da wird Ihr Bankberater aber sicher fluchen …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Gewinnen mit Übernahmen“ von Börsen-Guru Jens Gravenkötter kostenlos anfordern. Während andere Anleger ein Heidengeld für die geheimen Tipps ausgeben müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse