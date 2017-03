Disney Die Garde der Löwen: Im offiziellen Magazin geht das Gebrüll weiter (FOTO)

Berlin (ots) -Mit Disney Die Garde der Löwen veröffentlicht Egmont Ehapa am29.03. das offizielle Magazin zur erfolgreichen Disney JuniorTV-Serie. Basierend auf dem Animations-Kinohit Disney König der Löwenwird die Erfolgsgeschichte um die mutigen Löwen weitererzählt.Löwenjunge Kion muss gemeinsam mit seinen mutigen Freunden spannendeHerausforderungen bestehen. Neben der TV-Serie wird die Handlung inaufregenden Geschichten und starken Comics im offiziellen Magazinweitererzählt. Gerade für Vorschulkinder bietet das Magazin spannendeRätsel, lustige Activity-Seiten und ein tolles 3D-Extra, das direktaus Kions Abenteuerwelt kommt. Mit Mut, Freundschaft undAbenteuerlust - auf ins Magazin mit Gebrüll!Disney Die Garde der Löwen erscheint dreimonatlich und richtetsich an Jungs und Mädchen zwischen 3 und 6 Jahren sowie auch ältereFans von Timon & Pumba, Simba oder Kion und seinen Freunden. Nebendem Magazin erscheinen bei Egmont Balloon zudem spannende Vorlese-,Bilder- sowie Mal- und Rätsel-Bücher. Das Magazin und die weiterenProdukte sind im Handel und auch im Ehapa-SHOP erhältlich:http://www.ehapa-shop.de/comics/disney-die-garde-der-loewen DieVermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene VermarktungsunitEgmont MediaSolutions. Der Anzeigenpreis für eine 1/1 Seite 4cbeträgt 4.900 Euro; Anzeigenschluss für die nächste erreichbareAusgabe ist am 28.04. Weitere Informationen und Termine: Dirk Eggert,Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.dePressekontakt:Christian FränzelProduct & PR ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell