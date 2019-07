Disney Familienbande - Wir sind Spaß (FOTO)

Berlin (ots) -Ob verrückte Chaosfamilie oder wohlorganisiertesFamilienunternehmen - dieses Magazin hat für alle die richtigenTipps! Mit Disney Familienbande startet ab 11.07.2019 das neueFamilienmagazin von Egmont Ehapa Media. Die Neuerscheinung erfreutEltern wie auch ihre Kinder mit den spannendsten Alltagsthemen,tollen Tipps und außergewöhnlichen Vorschlägen zur Gestaltung dergemeinsamen Quality Time. Somit ist Disney Familienbande der perfekteRatgeber gegen Langeweile!Neben aufregenden Ideen für den Sommer und die Urlaubszeit wartenin der ersten Ausgabe leckere Familienrezepte, die garantiert auchKindern schmecken, auf die Leser*innen. Auf über 50 Seiten könnensich die Eltern zudem über Tipps zur Chaos-Beseitigung und Antwortenauf die Frage nach der besten Freizeitgestaltung bei knapper Zeitfreuen.Das Magazin erscheint quartalsweise und richtet sich an alleFamilien und Eltern zwischen 25-39 und ihre Kinder. Als Beilage liegtjeder Ausgabe zudem ein Familienplaner und ein 24-seitigesActivity-Heft für Kinder bei!Für die Vermarktung von Disney Familienbande ist die hauseigeneVermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich.Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail:d.eggert@egmont.de.Für Verlosungs- und Rezensionsanfragen wenden Sie sich bitte an denuntenstehenden Pressekontakt:Christian FränzelProduct & PR Manager MagazinesEgmont Ehapa Media GmbHAlte Jakobstraße 8310179 BerlinGermanyPhone: +49 (0)30 24 00 80E-Mail: c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell