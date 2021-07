Disney: „Black Widow“ markiert einen wichtigen Gewinn (und Verlust) für die Kinos

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die wichtigsten Punkte

Der Walt-Disney-Film hat außerhalb der heimischen Kinos fast genauso viel Umsatz gemacht wie innerhalb der Kinos.

Der hochkarätige Film konnte auch nicht annähernd so viel Gesamtumsatz generieren wie ein typischer Marvel- oder „Star Wars“-Film.

Premium-Käufe von Streaming-Filmen, um sie zu Hause anzuschauen, stellen immer noch eine erhebliche Bedrohung für die Kinos dar.

Walt Disneys (WKN:855686) neuester Film, „Black Widow“, ist ein Erfolg – der größte Kassenschlager seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres. Das sind gute Nachrichten für Kinoketten wie Cinemark Holdings (WKN:A0MK44) und AMC Entertainment Holdings (WKN:A1W90H). Die schlechte Nachricht: Derselbe Film hatte einen ähnlich starken Erfolg außerhalb der Kinos, da er auch über das Streaming zu Hause angeboten wurde.

Die Aktionäre dieser Unternehmen können es sich nicht leisten, die Tatsache zu ignorieren, dass beide Ansätze eindeutig ihren Platz in einer Welt nach der Pandemie haben. Eine Seite hat jedoch viel mehr zu verlieren als die andere.

Die Zahlen

Die Filmindustrie hatte gerade einen besonderen Moment, denn laut Box Office Mojo, einer Datenplattform für das Filmgeschäft, die zu Amazons IMDb gehört, wurden am vergangenen Wochenende Tickets im Wert von 115,6 Millionen US-Dollar an den US-Kinokassen verkauft. Das ist das beste Wochenende, seit die Pandemie das Kinogeschäft vor etwas mehr als einem Jahr effektiv geschlossen hat.

Die Investoren können sich vor allem bei Walt Disney bedanken. Sein brandneuer Power-Streifen Black Widow spielte an den amerikanischen Kinokassen 80 Millionen US-Dollar ein (wiederum laut IMDb), mit weiteren 78 Millionen US-Dollar an Ticketverkäufen aus Übersee.

Das ist sogar noch besser als der neueste Teil der Fast and Furious-Reihe, F9, der vor ein paar Wochenenden mit einem Eröffnungswochenende von etwa 70 Millionen US-Dollar einen Hoffnungsschimmer für die Kinos bot.

DATENQUELLE: IMDB. CHART VOM AUTOR.

Aktionäre von AMC und anderen Kinoketten wie der Cineworld Group (WKN:A0J2XW) und der bereits erwähnten Cinemark Holdings sollten jedoch noch nicht die Sektkorken knallen lassen. Derselbe Film hat laut IMDb auch 60 Millionen US-Dollar Umsatz mit bestehenden Disney+ Abonnenten gemacht, die den Film einfach von zu Hause aus anschauen wollten.

Klar, physische Kinos haben immer noch die Oberhand. Aber man muss die Dinge im Blick behalten.

Das moderne Kinogeschäft hatte Jahrzehnte Zeit, um die Preisgestaltung für Tickets und das Anlocken von Zuschauern zu verfeinern. Das Geschäft mit dem Streaming von Erstaufführungen für Konsumenten zu Hause war bis April letzten Jahres praktisch nicht existent, als Comcasts (WKN:157484) Filmsparte Universal die Trolls World Tour (manchmal auch als Trolls 2 bezeichnet) von den damals stillgelegten Kinos auf Streaming-Plattformen umleitete.

Es war damals ein großer Erfolg, da es sich um einen Animationsfilm handelt, der sich an Kinder richtet. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Grund dafür, dass eine Reihe von anderen Direct-to-Consumer-Filmen, darunter Disneys Live-Action-Version von Mulan, denselben Vertriebsweg eingeschlagen haben – und dabei die Kinos weitgehend umgangen haben.

Im Großen und Ganzen haben diese digitalen Erstveröffentlichungen nicht so gut abgeschnitten, wie sie es als echte Kinofilme hätten tun können. Aber wenn man bedenkt, dass das Modell erst ein Jahr alt ist und sowohl die Konsumenten als auch die Studios das Geschäft noch lernen müssen, ist der moderate Erfolg, den es bisher gebracht hat, ermutigend. Die Tatsache, dass Walt Disney zum ersten Mal überhaupt Umsatzzahlen für eine Streaming-Veröffentlichung bekannt gegeben hat, deutet darauf hin, dass Black Widow den Erfolg von Mulan als Heimkino-Titel noch übertreffen wird.

Die richtige Perspektive

Die Reaktionen auf die Zahlen des vergangenen Wochenendes waren größtenteils positiv, und das ist auch verständlich. Die Zahlen deuten darauf hin, dass es einen Platz für Kinos in einer Umgebung gibt, in der die Verbraucher immer darauf bedacht sind, sich einer Art von Gesundheitsrisiko auszusetzen.

Da fast ein Drittel des Umsatzes für einen Blockbuster wie Black Widow außerhalb der Kinos erzielt wird, sollten sich die Aktionäre von AMC und Regal Cinemas‘ Cineworld Sorgen machen. Das Unternehmen kann es sich nicht leisten, fast ein Drittel seiner Einnahmen zu verlieren.

Und diese Zahl mag noch zu optimistisch sein.

Bedenke: Die meisten Konsumenten sind seit Monaten teilweise oder ganz eingesperrt, um dem Coronavirus zu entgehen. Diese Kinobesucher, die bereit waren, einen Ausflug in die Kinos zu wagen, waren vielleicht verzweifelt und wollten nur etwas Normalität schnuppern. Die Chance, diesen speziellen Film zu diesem Zeitpunkt zu sehen, könnte eher eine einmalige Sache gewesen sein und weniger ein Anzeichen dafür, dass sich die Dinge wieder in ihren Zustand vor der Pandemie zurückentwickeln. Wir werden nicht mit Sicherheit wissen, wo die Leute mental stehen, bis wir die Zahlen für ein paar weitere hochkarätige Kinostarts sehen, sowie ein paar weitere große Filme, die als Direct-to-Consumer-Option angeboten werden.

Und dann ist da noch die nicht ganz unwichtige Tatsache, dass, so gut das letzte Wochenende auch war, selbst wenn die Pandemie abgeklungen ist, das Filmgeschäft weit unter den typischen Einnahmen vor der Pandemie bleibt.

Die gute Nachricht ist, dass wir zumindest wissen, welche Richtwerte wir im Auge behalten müssen. Die schlechte Nachricht ist, dass dieser moderate Erfolg im Premium-Streaming genug ist, um ernsthafte Fragen aufzuwerfen.

Der Artikel Disney: „Black Widow“ markiert einen wichtigen Gewinn (und Verlust) für die Kinos ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

