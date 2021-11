Disney-Aktien: Warum sie heute fallen!

The Walt Disney Co (NYSE:DIS) wird am Donnerstag niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen schlechter als erwartete Finanzergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab.

Überblick

Disney meldete einen bereinigten Quartalsgewinn von 37 Cents, der damit unter der Schätzung von 44 Cents lag. Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 18,53 Milliarden Dollar, der die Schätzung von 16,26 Milliarden Dollar übertraf.

Die Zahl der bezahlten Disney+-Abonnenten stieg ...



