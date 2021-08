Disney-Aktien: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt sie zu kaufen?

Walt Disney Co (NYSE:DIS) wurde am Freitag in CNBCs “Fast Money Halftime Report” als Call des Tages vorgestellt.

Was geschah:Bryan Kraft, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie weiterhin mit “Buy” ein und senkte das Kursziel von 213 $ auf 200 $. Der Analyst merkte an, dass Disney weiterhin eine sehr attraktive langfristige Beteiligung ist.

Jason Snipe von Odyssey Capital Advisors sagte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung