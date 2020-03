Disney Aktie: Das zeigt Disney+ in Deutschland!

Lange Zeit wurde darüber gemutmaßt, mit welchen Titeln Disney mit seinem Streaming-Dienst Disney+ in Deutschland an den Start gehen könnte. Am Freitag gab es nun endlich Gewissheit. Der Medienkonzern veröffentlichte eine Liste mit Inhalten, welche ab dem Start am 24. März verfügbar sein werden. Mehr als 500 Filme, über 350 Serien und 25 exklusive „Disney+ Originals“ warten auf die Nutzer.

