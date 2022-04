Disney-Aktie: Woher der Aufschwung?

Die Aktien der Walt Disney Co (NYSE:DIS) notieren am Dienstag nach einem positiven Analystenbericht von Rosenblatt höher. Rosenblatt-Analyst Barton Crockett hat die Coverage für Disney mit einem Buy-Rating begonnen und ein Kursziel von $177 angekündigt. Crockett sagt, dass die Disney-Parks gut positioniert sind in "dem vielleicht stärksten Nachfrageumfeld aller Zeiten" Er sieht weitere Katalysatoren für Disney voraus, wenn der internationale Reiseverkehr wieder aufgenommen… Hier weiterlesen