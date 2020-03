Disney Aktie: Win-win-Situation in Aussicht!

Disney will in Deutschland offenbar seine Reichweite mit einer Mega-Kooperation stärken: Wie der Nachrichtendienst Bloomberg kürzlich mitteilte, steht die Deutsche Telekom derzeit in Verhandlungen mit dem Micky-Maus-Konzern.

Demnach könnte Disneys neuer Streamingdienst (Disney+) bereits ab dem Deutschland-Release (24. März) auch über die Telekom-eigene MagentaTV-Plattform abgerufen werden. Neben Disney dürfte jedenfalls auch der Bonner Konzern profitieren.

Kombi-Tarif wahrscheinlich

Gegenüber Bloomberg äußerte sich Michael Hagsphil, Chef ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung