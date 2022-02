Disney-Aktie: Weshalb du trotz Top-Zahlen warten solltest mit dem Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Offensichtlich hat Disney (WKN: 855686) in den vergangenen Monaten vieles richtig gemacht. In den Freizeitparks brummt das Geschäft wieder. 7,2 Mrd. US-Dollar spülten die Achterbahnen und anderen Fahrgeschäfte im vergangenen Quartal in die Kassen. Das ist mehr als doppelt so viel Geld wie vor einem Jahr.

Die Streaming-Angebote machen den Löwenanteil des Umsatzes aus

14,6 Mrd. US-Dollar gehen auf das Konto von Boba Fett, Spiderman sowie Nemo und Co. Disney+ übertraf dabei die Prognosen mit 11,8 Mio. neuen Abonnenten deutlich. Ende 2021 hatte die Plattform bereits knapp 130 Mio. Kunden. Bei seinen anderen Streaming-Diensten Hulu und ESPN+ legte Disney ebenfalls kräftig zu. Alle Sparten zusammen erzielten im ersten Quartal 2022 rund 21,8 Mrd. US-Dollar und damit 34 % mehr als im Vorjahreszeitraum.

Dank des höheren Umsatzes stieg die Gewinnmarge auf 5,3 %. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,63 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten wurden damit deutlich übertroffen.

Im folgenden Chart zeige ich dir einmal die langfristige Entwicklung von Umsatz und Gewinn, quartalsweise seit Dezember 2016.

Disney hat die kreativste Storytelling-Maschine

Die Content-Sammlung von Disney ist unübertroffen. Zudem hat der Mäusekonzern auch die nötigen Vertriebsplattformen, um die starken Marken unters Volk zu bringen. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass Disney in naher Zukunft seine Aktionäre wieder am Gewinn beteiligt. Die letzte Dividende floss im Januar 2020, vor der Corona-Krise.

Die Aktie steht momentan bei 156,35 US-Dollar (Stand: 17. Februar 2022). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 90,5 ist natürlich alles andere als günstig. Ich bin auch mit einer kleinen Position investiert. Mitten im Corona-Tief, im Frühjahr 2020, schlug ich zu. Deshalb kann ich es entspannt beobachten, wenn die Aktie jetzt mal rauf- und mal runtergeht.

Das Management mausert sich

Mit 3,6 % sieht die Eigenkapitalrendite weiterhin sehr schwach aus. Aber CEO Bob Chapek und seine Kollegen im Vorstand arbeiten dran. Das erste Quartal 2022 hat die Renditen ordentlich nach oben getrieben. Die Gesamtkapitalrendite stieg von 1,6 auf 2,2 %. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital kletterte von 2,0 auf 3,2 %. So etwas sehen wir Fools äußerst gerne.

Disney ist auf dem richtigen Weg

Seit Sommer 2021 arbeitet das Unternehmen wieder profitabel. Der Free Cashflow zeigt auch leicht nach oben. Für die vergangenen zwölf Monate steht er bei fast 1,5 Mrd. US-Dollar. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Streaming-Geschäft teuer ist. Zwar hat Disney hervorragenden Content im Katalog, aber die Kunden sind verwöhnt und erwarten regelmäßig Neues. Netflix und Amazon können davon ein Liedchen singen. Hier sehe ich Disney ganz klar in der Pole Position. Im Vergleich zur Konkurrenz ist das Unternehmen weniger stark abhängig von teuren Neuproduktionen.

Herausragend finde ich, dass Disney seit Sommer 2020 seine Schuldenlast deutlich verringern konnte. Der Verschuldungsgrad, also das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital, sank seitdem von 64,7 auf 52,3 %. Das ist klasse!

Langfristig geht es für Disney weiter aufwärts

Entscheidend für uns Fools ist der Free Cashflow. Für den Zeitraum bis 2031 gehe ich davon aus, dass Disney ihn um rund 5 bis 8 % pro Jahr steigern kann. Trifft diese Annahme zu, dann liegt der faire Wert der Aktie heute bei etwa 160,00 US-Dollar. Du siehst: Die Aktie ist momentan fair bewertet. Ein Einstieg lohnt aktuell nicht. Wenn du in Zukunft von Mickey, Donald, Star Wars und Marvel profitieren möchtest, rate ich dir, noch weiter zu warten. Eine sehr viel bessere Einstiegschance sehe ich zurzeit bei dieser Aktie.

