Disney Aktie: Warum Jim Cramer heute mehr Disney-Aktien kauft!

Walt Disney Co (NYSE:DIS) notiert am Montag inmitten zunehmender Sorgen um die COVID-19 Omicron-Variante niedriger. Der Rückzug ist eine Kaufgelegenheit, nach Jim Cramer.

Das ist seine Meinung

“Wir bleiben langfristig optimistisch und sehen eine Gelegenheit, unsere Gesamtkostenbasis zu reduzieren”, sagte Cramer am Montag in einem Brief an die Mitglieder des “Investing Club” von CNBC. Cramer räumte ein, dass die Omicron-Variante sicherlich einen Gegenwind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung