Disney Aktie: Unglaublich wie Sie eingeschätzt wird!

Auf seinem Investorentag 2020 verdreifachte Walt Disney Co (NYSE:DIS) die Prognosen für die Abonnentenzahlen von Disney+ bis 2024. Er gab auch bekannt, dass er den monatlichen Preis auf 8 Dollar anheben wird, was die erste Preiserhöhung seit dem Start des Dienstes im November letzten Jahres ist, während Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) zwei Jahre brauchte, bevor es einen solchen Schritt machte. Insgesamt waren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung