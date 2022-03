Disney-Aktie: Trifft Sanktionen!

BURBANK (dpa-AFX) – Das Hollywood-Studio Walt Disney Co. (DIS) hat den Kinostart seiner Filme in Russland nach dem Angriff des Landes auf die Ukraine gestoppt.

Überblick

Angesichts der unprovozierten Invasion in der Ukraine und der tragischen humanitären Krise pausieren wir die Veröffentlichung von Kinofilmen in Russland, einschließlich des kommenden Films Turning Red von Pixar“, teilte Walt Disney in einer Erklärung mit.

Wir werden zukünftige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung