Disney-Aktie: Texas will Disneyland?

Ein texanischer Richter hat die Walt Disney Co. (NYSE:DIS) aufgefordert, sich von den “Extremisten in Florida” zu verabschieden und ihre Attraktionen und Betriebe im Sunshine State in den Lone Star State zu verlegen. Was geschah? J.P. George, der sowohl Geschäftsführer von Fort Bend County als auch Bezirksrichter ist, veröffentlichte einen offenen Brief an Disney-CEO Bob Chapek, in dem er dem… Hier weiterlesen