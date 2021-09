Disney Aktie: “Shang-Chi” wird zum umsatzstärksten Film des Jahres!

Der Film “Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe”der Walt Disney Co. (NYSE:DIS) konnte sich die vierte Woche in Folge an der Spitze der US-Kinokassen behaupten. Er spielte in 3.952 Kinos 13,3 Millionen Dollar ein und stellte mit 196,5 Millionen Dollar einen neuen Rekord als umsatzstärkster Film des Jahres auf.

Was geschah

“Shang-Chi” stürzte einen anderen von Disney veröffentlichten Titel aus dem Marvel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung