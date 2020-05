Disney Aktie: Noch ist die Maus nicht tot!

Die Filmproduktion liegt auf Eis, die Themenparks mussten schließen und die Kreuzfahrtschiffe stehen still. Die Corona-Pandemie hat einen Großteil des sonst so starken Disney-Geschäfts auf einen Schlag einbrechen lassen.

Q1: Gewinn massiv eingebrochen – Umsatz wegen Disney+ im Plus

Am Dienstagabend hat der Unterhaltungsriese nun seine Bilanz zum ersten Quartal vorgelegt, das bekanntlich noch nicht in Gänze von den Virus-Maßnahmen in Mitleidenschaft gezogen



