Disney-Aktie: Neues Vertrauen?

ÜberblickAnalyst Benjamin Swinburne stuft die Aktie von The Walt Disney Co (NYSE:DIS) mit „Overweight und einem Kursziel von $170 (28,3% Aufwärtspotenzial) ein. Swinburne sah, dass Disney technologische und operative Instrumente in seinen Parks einführt, die ein strukturell höheres Wachstum und zusätzliche Margen ermöglichen sollten, und er hob seine Schätzungen für die Parks entsprechend an. Swinburne, der eine mehrjährige Periode robusten Wachstums in den Parks sah, die dazu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!